Se reaviva la guerra entre Britney Spears y Justin Timberlake con un duro cruce de mensajes

Fueron los novios de América a comienzos del siglo XXI y a nadie se le ocurrió pensar que su amor acabaría de manera tan tormentosa. Cuando parecía que Britney Spears, de 41 años, y Justin Timberlake, de 42, no iban a sumar más capítulos a su historia, los últimos acontecimientos han demostrado lo contrario. No se trata sin embargo de un episodio marcado por el cariño o la admiración mutua sino lo opuesto. La mecha del enfrentamiento ha vuelto a prenderse entre la expareja, que parecía haber pasado página y haberse perdonado por lo sucedido en su juventud. ¿El motivo? Las recientes memorias de Spears en las que no deja en muy buen lugar a su exnovio y una disculpa pública de esta han provocado una respuesta de Justin que no ha gustado nada a la intérprete. Te contamos lo que ha pasado.

En sus memorias The Woman in Me, publicado el pasado octubre, Britney repasa su noviazgo con Timberlake, entre 1999 y 2002, una relación que unía a los entonces aclamados ídolos juveniles de la música y sobre la que hizo impactantes revelaciones. Contó que se quedó embarazada y su entonces novio no "era feliz con el embarazo". "Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes" escribe Britney. También hizo referencia a una infidelidad del artista mientras estaban juntos. Estas cuestiones han convertido a Justin en blanco de muchas críticas de parte de los seguidores de la cantante, que han aumentado con el lanzamiento de su último single titulado Selfish, el mismo título que tiene un tema de Britney publicado en 2011.

Jessica Biel y Justin Timberlake renuevan sus votos en el mismo lugar donde se casaron hace 10 años

La gota que ha colmado el vaso ha sido un reciente mensaje de Britney en sus perfiles en el que pedía disculpas por lo que contó en su libro. "Quiero pedir perdón por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguien que me importa lo siento mucho" puso. Ha sido entonces cuando el silencio que ha mantenido Justin durante todos estos meses se ha roto. En su concierto en el Irving Plaza de Nueva York, antes de cantar Cry Me a River (en el tema de 2002 habla de una infidelidad de Britney), Justin dijo: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme ante absolutamente nadie". Unas palabras que se vieron como una clarísima indirecta a la princesa del pop que, como ha hecho en tantas ocasiones, ha vuelto a estallar en público.

La dura respuesta de Britney

"Alguien me ha dicho que estaban hablando mal de mí por ahí. ¿Quieres ir a la justicia o te vas a ir casa llorando con tu madre como hiciste la última vez? ¡No lo siento!" escribió furiosa. Nadie se ha preguntado a quién iba dirigido el mensaje pues estaba claro. Se reaviva así un enfrentamiento que ha permanecido dormido durante más de una década. Después de su ruptura, mientras Britney lloraba en algunas entrevistas, a Justin se le atribuían algunos insultos hacia su ex. Tras la emisión del documental Framing Britney Spears, en 2021, en el que se repasaban las polémicas de la artista, su proceso de tutela legal y el trato que recibió de parte de la prensa a lo largo de su carrera, se tachó a Timberlake de haber tenido con ella actitudes machistas. Las mismas con las que se trataba a la cantante desde la industria y la prensa cuando saltó a la fama.

Estas críticas motivaron una disculpa pública de Timberlake, que atribuyó su comportamiento al clima que se vivía en aquellos años. "Siento profundamente las veces en las que mis actos han contribuido al problema, cuando estuve fuera de lugar con mis palabras o cuando no defendí lo que era correcto". Después Justin mostró su apoyo a Spears en el duro proceso legal que atravesó para librarse de la tutela legal que la ataba desde hace 13 años y ella ha alabado en varias ocasiones los temas del artista. Por eso estos últimos cruces de acusaciones han cogido por sorpresa a los fans que no esperaban algo así de su parte. ¿Volverá el conflicto a apagarse como hizo en su momento o seguirá arreciando la tormenta?