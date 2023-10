Recordamos la historia de amor de Britney Spears y Justin Timberlake ahora que la artista va a publicar sus memorias La artista contará en su libro 'The woman in me', que se publica el 24 de octubre (el 26 en España), los capítulos más polémicos y controvertidos de su vida

El libro de memorias de Britney Spears, de 41 años, promete una lista de impactantes revelaciones con las que de nuevo la artista sacará a la luz los momentos más traumáticos y controvertidos de su vida. El libro The woman in me (La mujer que hay en mí) sale a la venta en Estados Unidos el próximo 24 de octubre (en España, el 26) dispuesto a desnudar los cimientos de una de las figuras más importantes del pop mundial. Britney hace frente en sus páginas a sus polémicas, sus relaciones personales y los trece años que pasó bajo tutela paterna. Una de sus historias de amor más comentadas de su vida fue la que mantuvo con el cantante Justin Timberlake, de 42 años, otra estrella juvenil que se convirtió en fenómeno de masas.

La relación de ambos intérpretes dio mucho que hablar en aquella época pues ambos eran dos de los jóvenes intérpretes más relevantes del panorama musical internacional, bautizados incluso como “los novios de América”. Años después de su separación, en 2021, Justin pidió perdón públicamente a Spears asegurando que había tenido una actitud poco respetuosa hacia la cantante. “Quiero pedir perdón a Britney Spears y a Janet Jackson, a cada una en particular, porque me preocupo por ellas y las respeto", comienza el artista en un mensaje que generó un importante revuelo. "Sé que les fallé” dijo. El intérprete asumió que sus actitudes y comentarios no fueron los apropiados. ¿Cómo fue este noviazgo que de nuevo está en el punto de mira? Lo recordamos.

Se conocieron en 1993 cuando tenían doce años y formaban parte del programa infantil All-New Mickey Mouse Club, junto a otros nombres como Christina Aguilera. Un encuentro de adolescencia que se repitió años después, en 1998, cuando Britney, que se convirtió pronto en la princesa del pop, se unió a la gira de la exitosa boyband NSYNC en la que cantaba Timberlake junto a JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass. Britney estuvo con ellos en el escenario hasta principios de 1999, año en el que, tras meses de rumores, se confirmó su noviazgo con Justin. En el año 2001, la pareja paseó por la alfombra roja de los premios American Music Awards con estilismos vaqueros a juego y actuó junta en el intermedio de la Super Bowl, uno de los espectáculos de mayor audiencia del año.

La sorprendente ruptura llegó en 2002. Britney confesó que volvía a estar soltera mientras que Justin reveló que lo suyo con Spears había sido “un amor de juventud” aunque también había sido “muy intenso”. En 2003 durante una de sus entrevistas Britney rompió a llorar mientras hablaba de su ruptura. Algunas voces opinaron que en aquel momento se la culpó de lo sucedido en lugar de comprender los momentos que estaba atravesando. Confesó la intérprete que se encontraba en una etapa emocional complicada, lo que se reflejó en las ocasiones en las que rompío a llorar al presentar un single o en una entrevista. En 2013 algunas fuentes atribuyeron a Justin Timberlake un insulto dedicado a Britney que luego él negó.

El episodio de la ruptura de la pareja y sus posteriores declaraciones fueron muy comentadas de nuevo tras la emisión del documental Framing Britney Spears, en 2021, en el que se repasaban las polémicas de la artista, su proceso de tutela legal y el trato que recibió de parte de la prensa a lo largo de su carrera. Se tachó entonces a Timberlake de tener actitudes machistas, alimentando el impropio punto de vista con el que se trataba por aquel entonces a la artista. Estas críticas motivaron la disculpa pública de este. “Siento profundamente las veces en las que mis actos han contribuido al problema, cuando estuve fuera de lugar con mis palabras o cuando no defendí lo que era correcto”.

El artista se puso además al lado de su expareja en su lucha judicial por librarse de la tutela que su padre ejerció sobre ella durante 13 años. El duro testimonio de Britney frente al juez provocó que Justin dijera que “lo estaba viviendo la artista no era justo”. Cuando se anunciaron las memorias de Spears, se dijo que el vocalista estaba preocupado por lo que pudiera decir su exnovia sobre él. Por el momento, no ha hecho comentarios acerca del libro que está a punto de ver la luz.