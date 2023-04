Todo lo que se sabe de las memorias de Britney Spears, que ya están terminadas

Ya había anunciado que contaría su historia, una vida que no ha sido fácil y que ha estado marcada por la tutela a la que se vio sometida por imposición legal. Britney Spears ha hablado mucho en los últimos meses sobre las vivencias que la han marcado y cómo estas la han hecho atravesar sus peores momentos. A modo de catarsis personal, la intérprete comentó que estaba plasmando sus inquietudes en un libro de memorias que, como informa Page Six, ya está terminado. Tal y como diversas fuentes han explicado al citado medio, el libro es “inspirador” y tiene todo el potencial para convertirse en un superventas.

El padre de Britney Spears rompe su silencio: 'Sin la tutela, no sé si mi hija estaría viva'

Britney Spears, ilusiones cumplidas y grandes decepciones un año después de recuperar su libertad

Las páginas cuentan sus momentos más vulnerables, sin evitar episodios dolorosos y controvertidos como su ruptura con Justin Timberlake, cuando era apenas una adolescente, el momento en que perdió los nervios con los fotógrafos tras raparse el pelo al cero y el agrio enfrentamiento que ha tenido con su familia. “Es una historia de supervivencia, en la que ha encontrado la manera de librarse de la tutela y encontrar la felicidad con su marido Sam Ashgari” se apunta. En este viaje literario Britney ha contado con el escritor Sam Lansky, que ha trabajado para medios como Time, New York Magazine y The Atlantic. De su pluma han salido perfiles de estrellas como Madonna, Adele y Nicki Minaj, como apunta Page Six.

La editorial Simon & Schuster ya está trabajando en la preparación del manuscrito que vería la luz en los próximos meses (quizá en torno al otoño). Algunos de los trabajadores de la editorial han definido el volumen como un “regalo” que transforma la alegría y el dolor en arte. Se destaca además que el estilo del libro es honesto e inteligente, que no se adivina en él autocompasión. El mismo medio desvela un detalle económico acerca de estas memorias que se han convertido, a juzgar por las cifras, en unas de las mejor pagadas después de las de Barack y Michelle Obama. Spears habría llegado a un acuerdo de 15 millones de dólares (más de 13 millones y medio de euros) con los editores.

Britney Spears confiesa que su mayor dolor es haberse distanciado de sus hijos: 'Parte de mí ha muerto'

Aunque la intérprete de Ups! I did it again no ha dado detalles acerca de este proyecto, sí confesaba en sus perfiles que “está encantada con la vida que ha construido para sí misma” tras librarse de la tutela paterna. Ha reconocido además que la independencia que ha conseguido le ha dado fuerzas para estar concentrada y enfocada en convertirse en mejor persona. La controversia no abandona no obstante a Spears, que en las últimas semanas ha visto su matrimonio en los titulares. Unas vacaciones de Britney con su mánager y amigo Cade Hudson sin la alianza han hecho saltar los rumores de crisis, a los que ninguno ha dado atención.