Britney Spears y Sam Asghari, ¿en crisis? Estas son las imágenes que han desatado los rumores

Hace unos días, Britney Spears aterrizó en Los Cabos (México) acompañada de su mánager y amigo de toda la vida Cade Hudson. Las imágenes causaron un enorme revuelo y se ha hablado, incluso, de crisis en su matrimonio con Sam Asghari. Los rumores se fundamentan no solo en el hecho de que la artista se haya ido de vacaciones sin su marido, sino porque tanto Britney como Sam han sido fotografiados sin sus respectivos anillos de boda.

VER GALERÍA

Todas las alarmas saltaron el pasado martes 28 de marzo, cuando vimos a la cantante sin su alianza mientras se subía a un avión privado en Los Ángeles para poner rumbo a México. El representante de Asghari, Brandon Cohen, quiso desmentir rotundamente todas las habladurías y, en declaraciones al portal Page Six, dijo que simplemente se quitó el anillo porque está rodando una película y no podía llevarlo por exigencias de guión.

- La policía acude a casa de Britney Spears tras ser alertada por los fans

VER GALERÍA

Lo cierto es que este fin de semana, Sam ha acudido a un partido de baloncesto en el State Farm Arena de Atlanta (Georgia), luciendo de nuevo su alianza en la mano izquierda. ¿Servirá para acallar los rumores? La que no se ha pronunciado por el momento ha sido la propia Britney Spears, aunque sí que ha utilizado sus redes sociales para publicar esta frase: "Hey, ¿quién está hablando a mis espaldas?".

Mientras tanto, la artista, de 41 años, ha estado disfrutando al máximo de sus vacaciones en México. Solo hay que ver las imágenes que ha publicado para darse cuenta de lo bien que se lo ha pasado con su amigo Cade, paseando por la orilla del mar, tomando el sol... y haciendo esos posados en el mar que tanto la caracterizan.

- El padre de Britney Spears rompe su silencio: 'Sin la tutela, no sé si mi hija estaría viva'

VER GALERÍA

Britney ha presumido de figura con un original bikini que combinaba el verde neón con el rosa y el estampado de leopardo, además de unas maxigafas de sol. La música tampoco ha faltado en sus vacaciones y la hemos visto bailando al ritmo de No me conoce, de J. Balvin, Bad Bunny y Jhay Cortez, o el éxito Blurred Lines, de Robin Thicke y Pharrell Williams.

El baile siempre ha sido una de las grandes pasiones de la intérprete de Toxic y los vídeos que publica en sus redes haciendo todo tipo de coreografías siempre provocan muchos comentarios. Sin embargo, parece que podrían tener una explicación que va más allá del simple hecho de grabarse bailando.

- Britney Spears confiesa que sufre un daño en los nervios incurable

VER GALERÍA

Así lo confesó ella misma hace unos meses, explicando que sufre un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo y que "no hay cura". "El daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro. Ese daño hace que partes de tu cuerpo se entumezcan", contó la cantante, que asegura que por la noche se despierta y siente sus manos "completamente entumecidas". "Siento como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo", reconocía la intérprete de éxitos como Baby one more time o Gimme More.

Pero Britney se dio cuenta de que: "Cuando bailo no siento el dolor". "Aunque ya no me muevo como solía hacerlo, realmente creo que mi fe me ha dado fuerza", decía la artista estadounidense, que ha encontrado en el baile su mejor "medicamento". "Estoy mejorando mucho", aseguró.

- Britney Spears confiesa que su mayor dolor es haberse distanciado de sus hijos: 'Parte de mí ha muerto'

VER GALERÍA

Una nueva vida

La princesa del pop ha confesado que está viviendo un renacer desde que consiguió su ansiada libertad. En todos estos años, Britney ha contado con el apoyo incondicional de su marido, Sam Asghari, que no se ha separado de ella desde que comenzaron su relación en 2016. La cantante pudo celebrar su boda soñada en su casa de Los Ángeles, en la más estricta intimidad y ante poco más de 100 invitados, entre los que se encontraban amigos como Madonna, Selena Gómez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Donatella Versace, autora del vestido de la novia y también del esmoquin del novio.