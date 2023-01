La reacción de Britney Spears a las muestras de preocupación de sus fans

Desactivó su cuenta en Instagram tras cambiarla de nombre (ahora se llama River Red) y sus miles de seguidores se alarmaron. La preocupación fue tal que hicieron (no se sabe exactamente cuántas) llamadas a la policía para que se acercara a su casa y comprobara que la artista se encuentra bien. La policía la visitó, eso sí, sin dar detalles acerca de lo que hablaron con ella o de si la vieron en persona. Este exceso de celo sin embargo no fue del agrado de la intérprete, que no ha tardado en responder a quienes, en su opinión, sobrepasaron los límites. “Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos y han invadido mi privacidad” escribió en su única cuenta activa (la de twitter). “La policía nunca entró a mi casa. Cuando llegaron a mi puerta, rápidamente se dieron cuenta de que no había ningún problema y se fueron de inmediato” explicó sobre la breve intervención de los agentes.

Britney Spears confiesa que su mayor dolor es haberse distanciado de sus hijos: 'Parte de mí ha muerto'

Britney Spears asegura que la tutela fue una conspiración para quedarse con su dinero

VER GALERÍA

Manifestó Britney su disgusto, algo que acostumbra a hacer, aunque en esta ocasión el objetivo de su enfado eran sus fans, a quienes suele tratar de manera bastante amable. “Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias, y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta” apuntó. “Espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes tanto me preocupo, puedan respetar mi privacidad en el futuro” dijo. Añadió además que considera que los que llamaron a las autoridades no son sus seguidores de verdad.

Quizá se refería a que, quienes la siguen desde hace tiempo, saben que no es la primera vez que elimina sus perfiles sociales. Lo ha hecho hasta en tres ocasiones y en todas ellas el motivo no ha sido más que tomarse un respiro. De hecho fuentes cercanas a la intérprete aseguran que se encuentra bien y que no tiene ningún problema, pese a las recientes especulaciones sobre la mala salud de su matrimonio con Sam Asghari. Los comentarios apuntaban a una discusión pública entre la pareja, un tema sobre el que no se han extendido aunque sí han dejado caer que no sería eso lo que ocurrió.

VER GALERÍA

Desde que Britney Spears logró liberarse de la tutela legal que ejercía su padre sobre ella desde hace trece años, sus seguidores han seguido de cerca su evolución y estado. Ellos fueron, en cierta medida, partícipes en la presión que se ejerció para que su caso llegara a la justicia y desde entonces han aplaudido sus conquistas en la gestión de sus asuntos y su vida. La cantante ha asegurado que esos años le generaron una importante factura psicológica con la que todavía está lidiando, pues los niveles de control a los que estuvo sometida fueron muy intensos.