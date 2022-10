Britney Spears rompe radicalmente con el pasado tras unas duras acusaciones contra su padre

En los últimos meses la ventana de comunicación que Britney Spears mantenía abierta con sus fans ha causado preocupación, alegría y estupor a partes iguales. El perfil de redes sociales de la artista se había convertido en el vehículo en el que volcaba su frustración y sus reproches hacia su familia, pero también en el reflejo del entusiasmo con el que encaraba una nueva etapa de su vida, libre de las cadenas que la ataron durante trece años a la tutela paterna. En este espacio reflejaba el dolor y el trauma que arrastra (mensajes que compartía durante unas horas y luego eliminaba) y también mostraba sus imágenes más provocativas que, según contaron ellos mismos, incomodaban en cierta manera a sus hijos. Estos días la artista ha tomado la radical decisión de eliminar por completo su espacio en Instagram, quizá para hacer borrón y cuenta nueva, comenzando de cero igual que hizo cuando hace un año un veredicto le dio la razón y le devolvió el control sobre su vida.

No ha explicado las razones Britney, pero quizá lo ocurrido en los últimos días la haya hecho reflexionar. Sus últimas publicaciones se dirigieron a sus padres, una relación que está más que rota, aunque su madre sigue dando algunos pasos para repararla. De hecho el último mensaje se dirigía a su padre: fue durísimo y muy polémico por las palabras que utilizó. Sigue reprochando la intérprete a James Spears cómo la trató durante más de una década (un comportamiento que precisamente se está dirimiendo en los juzgados con acusaciones mutuas: ella le acusa de estafa y él, de difamación). En este incendiario mensaje (eliminado junto al resto de su perfil) le acusa de tener un problema con el alcohol, de interrogarla acerca de sus movimientos y de cuestionar constantemente su físico, motivo por el que nunca se ha encontrado a gusto con su cuerpo. “Lo diré hasta el día que me muera... ¡mi familia arruinó mi vida!” dice contundente.

“Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y creo que lo que me hacía sentir más fea era el miedo por lo que él haría”. Explica que durante la tutela no podía decidir ni cómo vestirse para las fotos y que cuando viajaba para hacer alguna promoción tampoco dejaban que su novio la acompañara, solo iban sus padres. Cuenta que la comparaban físicamente con su pareja y eso la hacía sentir como si valiera menos que él. La aparente perfección con la que aparecía se debía a que tenía miedo de no estarlo. Explica que ahora no sabe qué pensar sobre ella misma y que tiende a buscar la aprobación de los demás, finalizando con el duro deseo de que su padre sienta solo una parte del dolor que ella experimentó.

Rechazó a su madre de manera contundente

Este controvertido mensaje seguía la estela del que escribió hace solo unos días rechazando el intento de acercamiento de su madre. Lynne respondió a una de sus publicaciones pidiendo a su hija que la desbloqueara en redes para al menos poder hablar al tiempo que le pedía perdón por el daño que le había causado a lo largo de su vida. La respuesta de la intérprete fue del todo menos conciliadora pues dedicó desagradables palabras a su progenitora y a los médicos a los que se vio obligada a ir que, en su opinión, solo lograron empeorar su salud mental. Este y muchos otros mensajes, en los que volcaba su tremendo enfado y el rencor que guarda a su familia, desaparecían en cuestión de horas de un perfil que ya no está activo.

¿Arrepentimiento o quizá el proceso legal en el que está inmersa con su padre la haya obligado a dejar de compartir su historia de manera pública? Su cuenta en Twitter sigue activa pero sus últimos posts se refieren a la celebración de su boda y al single que estrenó junto a Elton John hace varias semanas. Son muchas las inseguridades e incertidumbres que ha confesado la princesa del pop desde que hace un año ganara el proceso judicial contra su padre, explosiones de enfado que han despertado la comprensión de los fans, pero también les ha hecho preguntarse si la cantante se encuentra en el mejor estado anímico. Britney se siente traicionada por sus padres, hermanos e incluso sus hijos (ni siquiera habla ya con ellos desde hace meses), pues no comprende cómo no son conscientes de su sufrimiento en el pasado, que le sigue pasando factura.