Los hijos de Britney Spears rompen su silencio sobre las polémicas que rodean la vida de la artista

Las circunstancias y el caprichoso destino (además de las fuertes declaraciones que hace ella misma) parecen no querer que Britney Spears pase página. Cuando todo apuntaba a que su particular "pesadilla" había finalizado tras obtener el final de la tutela paterna y estabilizar su vida casándose con Sam Asghari, unos vídeos filtrados por su ex Kevin Federline mostraban que la relación de la artista con sus hijos adolescentes, Sean Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, no es tan buena como ella siempre ha defendido. Los clips, que ya se han borrado, respondían a unas palabras en las que ella acusaba a los niños de haberla abandonado, también ya eliminadas. Se ponía así en el punto de mira su faceta como madre y la intérprete confesaba que no había podido ver demasiado a sus hijos en los últimos meses (de hecho no asistieron a su boda con Asghari).

En este intercambio de duros reproches, los hijos de la expareja, que también disponen de perfiles sociales, se habían mantenido en silencio. Hasta ahora. En una impactante entrevista que verá la luz en la cadena ITV, Preston y Jayden revelan la verdad acerca de la relación con su madre. Es el menor Jayden, el que parece más extrovertido de los hermanos, quien habla más y no evita ninguna cuestión por polémica o espinosa que sea. Hablan acerca de lo complicado que ha sido crecer en el punto de mira por los problemas que ha tenido la artista, de cómo les han afectado y de su opinión sobre sus abuelos, a quienes la cantante ha acusado de conspiración y de abuso.

Sobre su ausencia en la boda

Aunque su relación no es mala, comenta Jayden, "llevará tiempo y esfuerzo repararla". "Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo" apunta el joven de 15 años. Se dirige entonces a su madre de manera directa: "Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo". Se refiere además a su reciente boda, a la que no acudió ninguno de los miembros de la familia. "No digo que no me alegre por ella. Me alegro, pero no invitó a toda la familia y si solo íbamos a ser entonces Preston y yo, no veo cómo podría haber terminado bien".

Cómo fue crecer con una madre tan famosa

Habla el hijo menor de la intéprete a la unión que tiene con su hermano Preston y a cómo fue crecer con una madre tan famosa como Britney. "Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente" explicó. Sobre la enorme relevancia de su madre en el mundo del pop, asegura que era al ver a tanta gente aplaudiendo en sus conciertos cuando se daba cuenta de lo famosa que era. "Me daba cuenta del éxito que tenía y eso me inspiraba" apunta Jayden, que ve la música como una terapia y que ha aprendido solo a tocar el piano.

¿Qué opinan de la tutela legal que ejerció su abuelo?

Otro de los espinosos episodios que Jayden no evita es la tutela legal bajo la que estuvo su madre durante trece años, una etapa que ella misma ha definido como una cárcel, haciendo graves reproches a sus padres y hermanos por lo ocurrido durante ese tiempo. Tras una ardua batalla legal que movilizó a la opinión pública, el pasado noviembre de 2021, Britney lograba poner fin a esta etapa de su vida que siempre describe como "abusiva". "Al principio él solo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertirse en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado. Probablemente mi madre estaba enfadada por esta situación que se alargaba demasiado y, personalmente, creo que así fue. Debería haberse tomado un respiro y descansar". Sin embargo asegura que su abuelo no merece el odio que recibe en los medios. "Le quiero, con todo mi corazón. Solo estaba intentando ser padre".

Su relación con sus abuelos Jamie y Lynne

Jayden añade que su madre "ha dejado de darse cuenta de lo mucho que se preocupó (su padre) por ella" y no está de acuerdo con la imagen que Britney da de sus abuelos y tíos. "No son malos. Saben por lo que estamos pasando. Quieren que nuestro futuro sea como queramos que sea. Solo quieren cuidarnos" explica, añadiendo que su abuela Lynne y su tío Bryan son una parte importante en su vida. Se arrepiente Jayden de algunos de los insultos que dedicó a su abuelo Jamie en 2020 tras un altercado que tuvieron (por este motivo se modificó el acuerdo de custodia y se redujo el tiempo que los niños pasaban con su madre) . "Me sentía mal, mi hermano y yo nos sentíamos mal".

Los controvertidos perfiles sociales de su madre

Los perfiles sociales de Britney Spears están repletos de provocativas imágenes y mensajes muy duros con respecto a su familia de los que en ocasiones se arrepiente (los elimina). ¿Qué opinan sus hijos? Considera Jayden que si la ayuda contar estas cosas no le parece mal, aunque al mismo tiempo opina que debería darse cuenta de cómo afecta a su familia. "Es como si publicara cosas para llamar la atención. Ha sido así durante años y puede que nunca deje de hacerlo, pero espero que lo haga". Ninguno de los dos es muy activo en las redes sociales y consideran su hogar como un lugar seguro para procesar las dificultades emocionales que han atravesado.

Su padre, su refugio

Al final de esta entrevista, realizada por la creadora de documentales Daphne Barak, Jayden explica, con la voz entrecortada, que considera que su hermano mayor no recibió tanta atención como él, aunque su madre se esforzaba mucho por tratarlos a ambos igual. "Me siento culpable, así que estoy aquí para él". Tras los sucesos de 2008 que motivaron que Britney Spears fuera puesta bajo tutela legal y perdiera la tutela de sus hijos, les costó lidiar con la traumática situación confiesan, sin embargo no pierden la esperanza de que todo se arregle con su madre. Actualmente viven con su padre Kevin Federline y la nueva mujer de este Victoria, con los hijos mayores del bailarín, Kori, de 20 años, y Kaleb, de 18, nacidos de su relación con la actriz Shar Jackson; y los que tiene con su actual esposa, Jordan, de 11, y Peyton, de ocho. "Considero este mi lugar seguro. Mi hogar" finaliza Jayden.