Britney Spears, de nuevo contra sus padres: asegura que la tutela fue una conspiración para quedarse con su dinero

Cuando parecía que Britney Spears volvía a retomar las riendas de su carrera y su tranquilidad con el lanzamiento de Hold me closer, su nueva canción con Elton John, un nuevo mensaje compartido en sus perfiles la ha puesto de nuevo en el centro de los comentarios. La intérprete compartió un audio (publicado en youtube y twitter que posteriormente borró) con durísimas declaraciones en referencia a sus padres, a los que acusa de haber conspirado para ponerla bajo tutela legal y así controlar su fortuna. Según comenta, ya lo ha dicho en otras ocasiones, fue su madre Lynne quien ideó esta solución y animó a su padre a llevarla a cabo. "Mi madre le ayudó a seguir adelante e hizo que todo sucediera" apunta, añaddiendo que durante los trece años que duró este control "no pudo ver a nadie ni decir nada".

Toda la polémica en torno a la canción de Elton John y Britney Spears

Nuevo capítulo en el enfrentamiento de Britney y Kevin Federline

VER GALERÍA

Niega que consumiera sustancias como drogas o alcohol como se dijo cuando la ingresaron en un centro en 2008 y califica la situación de "puro abuso". Además considera a toda su familia como cómplice de una situación que el resto del mundo veía como algo anormal (el movimiento que impulsaron los fans que tenía como lema FreeBritney dio la vuelta al mundo). Recuerda su trabajo durante estos años como mecánico, como si ella fuera un "robot" que lo llevaba a cabo como le ordenaban. "Cuánto esfuerzo, trabajo y corazón puse en lo que hice, incluso hasta los más pequeños detalles, como cuánta pedrería iba a llevar en mi vestuario. Y me mataron". Me tiraron. Eso es lo que sentí, que mi familia me había tirado" explica.

VER GALERÍA

Temía que su padre le hiciera daño

Cuenta además que en una ocasión tuvo una relación con un hombre (no reveló su identidad) que quería viajar fuera de Estados Unidos con ella y que temió decírselo a su padre por si la obligaba a quedarse o le hacía daño. Asegura que hablando con su asistente este le dijo que su padre nunca le haría algo así, algo que ella comenta que no es cierto pues en 2019 la habría obligado a ir a una institución mental en contra de su voluntad.

Estas durísimas revelaciones, algunas ya habían sido comentadas por la artista a lo largo de la batalla legal que mantuvo con su padre Jamie, recibieron la respuesta inmediata de su madre Lynne. Con una imagen abrazando a su hija, se las ve a ambas muy sonrientes, la madre de la cantante escribe: "Britney, ¡toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos!. Y también, ¡he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! He intentado todo. Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado". Lynne señala que sus intentos de acercamiento a su hija han sido rechazados y que ya ha perdido la esperanza en lograr un acercamiento. "Nunca te he dado la espalda" asegura.

Una petición que no se sabe si aceptará la artista que, tras celebrar el fin de la tutela legal a la que ha estado sometida, ha vertido amargos reproches contra su familia. No estuvieron presentes en su esperada boda con Sam Asghari y, a la luz de estos acontecimientos, cada vez están más alejados de su vida. El objetivo de Britney en estos meses ha sido buscar su felicidad e iniciar una nueva etapa en la que, entre sus ilusiones, está el ser madre de nuevo. Sin embargo, no parece llegar la tranquilidad absoluta a su vida pues su ex, el bailarín Kevin Federline, hizo públicos unos vídeos en los que se la ve discutiendo con sus hijos, lo que ha provocado que se cuestione su, según ella, buena relación con ellos.