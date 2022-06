La madre de Britney Spears da un paso al frente tras la boda de su hija, a la que no fue invitada

Britney Spears ha cumplido uno de los sueños que tenía desde hace años: unir su vida a Sam Asghari. Aunque comenzó marcado por el fallido intento de boicot de su primer exmarido, Jason Alexander (se coló en la casa para intentar arruinar la ceremonia), el “sí quiero” de la pareja finalizó dejando románticos recuerdos que han sido muy comentados por amigos y seguidores de la artista. Entre tantos comentarios, han aparecido dos que cobran una especial relevancia pues proceden de su madre Lynne y su hermana Jamie Lynn. Su boda fue el reflejo perfecto de lo mucho que se ha deteriorado su relación pues ninguna fue invitada al enlace (tampoco su padre Jamie estaba en la lista). Una historia familiar que podría estar rota definitivamente tras esta ausencia, aunque por parte de Lynne y Jamie Lynn parece que hay un intento de tender la mano a la intérprete con las palabras que le han dedicado.

La más entusiasta ha sido su madre, pues su hermana añadió simplemente un “me gusta” en las imágenes que mostró la artista. “Estabas radiante y tan feliz” escribió Lynne, de 67 años. “¡Tu boda es una boda de ensueño! ¡Y celebrarla en tu hogar la convierte en algo muy especial y romántico! ¡Estoy muy contenta por ti! Te quiero”. Una cariñosa felicitación sin duda con la que parece que su madre trata de suavizar la distancia que las une. Recordemos que fue después de que la justicia fallara a favor de la cantante cuando esta verbalizó los reproches a su madre, a la que culpó de haber tenido la idea de la custodia legal. A su hermana la amenazó con medidas legales si no dejaba de hablar de ella durante la promoción de su libro de memorias, ¿logrará esta felicitación acercarlas?

Lo cierto es que Britney unió su vida a Sam Asghari sin su familia alrededor, solo su hermano Bryan, que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, estuvo invitado (sus dos hijos tampoco estuvieron). Él brindó por la felicidad de la cantante junto a amigos como Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez, que han deslizado algunos retazos de un enlace cuyas imágenes exclusivas se pueden ver en ¡HOLA! La novia estaba espectacular con un vestido diseñado por Donatella Versace, que luego cambió por otros modelos más cómodos para saltar a la pista de baile, una fiesta en la que en algunos momentos no pudo contener las lágrimas de emoción, según algunas fuentes.

La situación personal de la intérprete de Ups! I did it again, de 40 años, daba un giro radical el pasado mes de noviembre cuando, después de 13 años de tutela legal, recuperaba la libertad para gestionar sus asuntos. Salía entonces a la luz la tensa relación que mantiene con su familia a la que ha dedicado mensajes muy duros, recordando episodios del pasado en los que no se sintió apoyada ni arropada por ellos. La publicación de un libro de memorias firmado por su hermana precisamente en el mismo momento en el que se debatía su vida y su imagen pública, alimentó su enfado. La artista ha dejado claro que todavía tiene muy presente su pasado y que ahora solo confía en su ya marido.

Más de cinco años de estable relación que han dado ahora un importante paso, cuya siguiente etapa, es lo que ambos desean más que nada ahora, es la paternidad. Hace pocas semanas anunciaban con tristeza que habían perdido el bebé que esperaban, aunque se confiesan confiados en formar una familia en el futuro.