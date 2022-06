Britney Spears, conmocionada por el intento de su exmarido de arruinar su boda

Britney Spears todavía no da crédito a lo ocurrido. La cantante se mostró muy alterada después de que su exmarido Jason Alexander intentara colarse en su boda con Sam Asghari. "Britney está conmocionada, pero no quiere dejar que esto la deprima", ha señalado un fuente a la página Page Six antes de que se celebrase la ceremonia de la princesa del pop en Thousand Oaks, California. Afortunadamente después de lo ocurrido "todos están a salvo y Jason ya no está en la propiedad”, ha añadido la fuente.

-Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez... Britney Spears se casa rodeada de amigas y estrellas

VER GALERÍA

Apenas unas horas antes de que pronunciar 'el sí, quiero', la policía se presentó en casa de la cantante ante un aviso de allanamiento de morada después de que su exmarido, Jason Alexander, se colase en la propiedad y pasease por cada una de las habitaciones de la residencia grabando con una cámara. A través de sus perfiles sociales fue retransmitiendo un directo y mostrando cada uno de los rincones de la casa de la cantante hasta llegar a una carpa decorada para el gran día.

-El exmarido de Britney Spears habla de su fugaz matrimonio con la cantante

En el vídeo Alexander se presentó como el "primer marido" de Spears "su única mujer" y admitió que estaba allí "para arruinar la boda". Su única preocupación era que no había nadie más que Sam en la fiesta: “¿Dónde está la familia?”, preguntaba el ex de Britney a los agentes que intentaban detenerlo. Después de diversos forcejeos, Alexander quedó reducido en el suelo en su detención, tal y como publica TMZ. Cabe recordar que Jason es amigo de la infancia de la cantante y mantuvo un breve matrimonio con Britney que apenas duró 55 horas tras su enlace en Las Vegas en 2004, que fue anulado al asegurar la intérpete que “no era consciente de sus acciones”.

VER GALERÍA

Tras el altercado, la asistente de Britney quiso dar las gracias en nombre de la cantante a quienes dieron la voz de alarma. "Gracias a todos los impresionantes fans que me avisaron de esto. Muchas gracias, todos están a salvo" aseguróy quiso precisar que Britney se encontraba bien después de lo ocurrido. El abogado de la artista está estudiando las medidas legales a seguir en este sentido y valora que sea procesado por allanamiento de morada.

-Duro golpe para Britney Spears al perder el bebé que esperaba

Jason Alexander se quiso mostrar como uno de los apoyos de Britney en el movimento #FreeBritney que pedía la 'liberación' de la cantante, después de más de una década sometida a la voluntad de su padre. En una manifestación convocada en los juzgados de Los Ángeles participó activamente y concedió declaraciones en los medios. "Esta es una situación desafortunada que ha estado en su vida durante mucho tiempo", declaró entonces a US Weekly. "Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de ello. He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso", señalaba. Desde que fuera saltara a la popularidad tras su matrimonio fugaz con la cantante Jason Alexander ha tenido problemas con la ley, al ser calificado de hombre conflictivo por acoso, reincidente en cuestión de delitos y de incumplimiento de una orden de restricción.