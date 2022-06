¡Llegó el día! Britney Spears se casa este jueves con Sam Asghari

Britney Spears vuelve a pasar por el altar. La princesa del pop está disfrutando de su libertad llevando a cabo todos los planes que hace tan solo 5 meses eran impensables para ella al encontrarse bajo la tutela legal de su padre. Entre ellos se encontraba dar el "sí, quiero" con el modelo Sam Ashgari. La pareja se conoció en el año 2016 durante el rodaje del vídeo musical de Slumber Party. A pesar de la diferencia de edad que los separa, la artista tiene 40 años y su novio 28, siempre se han mostrado inseparables, siendo su pareja uno de sus mayores apoyos en este largo proceso judicial que le ha permitido recuperar los mandos de su vida. Como afirma la revista People, este jueves van a dar el paso definitivo con el que afianzar su amor tras las numerosas pruebas que el destino les ha puesto por delante, la más reciente, la pérdida del bebé que estaban esperando.

Una celebración íntima en la que la lista de invitados no llega ni a los cien nombres. Por parte de la intérprete de Baby One More Time solo está previsto que asista su hermano mayor, Bryan. Sus hijos, Sean Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, que son fruto de su anterior relación con el bailarín Kevin Federline, le han mandado sus mejores deseos, pero no podrán estar presentes como ha explicado para TMZ el abogado del exmarido de la cantante. Hay que recordar que la artista ha cortado los lazos con el resto de miembros de su familia, puesto que considera su tiempo de tutelaje como una esclavitud del que solo querían aprovecharse para sacar beneficio económico.

Un distanciamiento que ha sido especialmente notorio con su hermana pequeña Jamie Lynn, a la que siempre consideró su ojito derecho. Pero nada es como antes y la vocalista ha llegado a amenazar con demandar a la protagonista de Zoey 101 por difamar y revelar algunos de los episodios más oscuros de su pasado durante la gira promocional de su libro biográfico.

Un feliz momento para el que han querido guardar la mayor discreción posible. Sin embargo, sí que han dejado ver algunos de los pequeños detalles elegidos: como las uñas que la novia luce para tan señalada ocasión: unas manicura francesa adornada con unas piedras brillantes en forma de lazo que se complementan con el anillo de compromiso, que está coronado por un gran diamante, que luce en su dedo anular. Tanto el traje de la vocalista como el de su esposa han sido diseñados por Donatella Versace con la comparte una gran amistad desde hace años. La propia modista se ha dejado ver en distintas ocasiones por la mansión de la celebridad para ultimar el más esperado de los looks.

Después del día de hoy ya solo le queda un gran sueño por cumplir: volver a ser madre. La cantante ha denunciado públicamente que se le privó de este derecho porque su padre controlaba estrictamente los métodos anticonceptivos que se le proporcionaban. Al poco tiempo de ser libre quedó embarazada, pero, debido a que se encontraba en las primeras semanas de gestación, sufrió una pérdida espontánea del pequeño que venía en camino. Pese a su dolor la cantante ha expresado sus deseos de volver a intentarlo próximamente y así ampliar la familia de nuevo.

Este es el tercer matrimonio de Britney Spears. La primera de ellas con su amigo de la infancia Jason Alexander. La ciudad de Las Vegas fue testigo de esta alocada ceremonia celebrada en el 2003. Un matrimonio que fue como un soplo de aire, puesto que a las 55 horas firmaron los papeles de divorcio. Un año más tarde volvería a contraer nupcias con Kevin Federline, padre de sus hijos y con el que comenzaría el inicio de sus problemas personales, que, finalmente, desencadenaron en trece años de una polémica tutoría legal.