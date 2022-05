Britney Spears explica cómo se encuentra tras perder el bebé que esperaba

Britney Spears vive su particular duelo tras la pérdida de su bebé. La estrella de la música y su prometido Sam Asghari anunciaron a través de una nota conjunta que habían sufrido un aborto involuntario. Un mes después de que la princesa del pop anunciara ilusionada que estaba embarazada de su tercer hijo sufría este duro varapalo. Días después era Asghari quien agradecía el apoyo de sus fans. "Hemos sentido su apoyo. Estamos tomando las cosas de manera positiva y avanzando en nuestro futuro", publicó. "Es difícil, pero no estamos solos. Gracias por respetar nuestra privacidad. Ampliaremos nuestra familia pronto", añadía.

Ahora ha sido Spears ha manifestado cómo se encuentra en este momento tan difícil. La cantante publicó un video bailando la canción de Beyonce Halo acompañado de un texto que decía: ."Definitivamente estoy pasando por algo en mi vida en este momento... y la música me ayuda mucho a obtener una visión y una perspectiva", compartió con sus fans y señaló que ese vídeo había sido grabado hace unos meses.

Spears asegura que la música se ha convertido en su refugio y cada canción le aporta una "sensación diferente" y un "estado de ánimo". "Estoy agradecida por ese escape... esta canción es bastante espiritual y realmente disfruto bailando con ella". Un día antes de esta publicación, publicó una imagen de Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York llorando que incluía la leyenda: "No estoy de humor para estar con un montón de gente". En ella la cantante de Baby One More Time reflejaba su estado de ánimo y admitía que esperaba que "no se convierta en años".

Britney Spears estaba muy ilusionada con el próximo nacimiento de su hijo, al que habia llamado "bebé milagro". Recordemos que durante el tiempo que duró la tutela legal de su padre, la cantante llevaba un DIU (dispositivo intrauterino) para no quedarse embarazada. Seis meses después de lograr su ansiada libertad, la cantante se ha enfrentado a esta perdida. Este bebé iba a ser el primer hijo con Sam Asghari, y el tercero para Britney, que tiene dos hijos, nacidos de su matrimonio con Kevin Federline, del que se separó en 2007, y que se convertirán para ella en una gran apoyo. La ganadora de un Grammy fue madre por primera vez el 14 de octubre de 2005 a su primer hijo, Sean Preston, de 16 años. Y un año después, el 12 de octubre de 2006, de 15.

La diva estadounidense se prepara estos días para la próxima publicación de un libro autobiográfico, en el que explicara tel largo y tedioso período de humillaciones que sufrió por parte de su propio padre, cuya tutela legal duró 13 años. "Nadie debería pasar por lo que yo he pasado... Me puse como objetivo capturar todas mis experiencias en un libro, que ya estoy escribiendo. Todo estará escrito... Y con suerte podrán entender mejor lo que me ocurrió", anunciaba hace unas semanas a sus más de 41 millones de seguidores.