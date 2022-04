Es actor, entrenador personal y le encanta el sushi: lo que aún no sabes de Sam Asghari, pareja de Britney Spears

Los últimos meses han sido para Britney Spears un frenesí de experiencias con las que ha exprimido las gotas de la tan ansiada libertad personal (y legal) por la que luchó durante trece años. Viajes, brindis con champán y planes de futuro que se han materializado ya en el anuncio más esperado: el de su embarazo. Junto a su pareja (ella le llama marido lo que ha desatado los rumores acerca de su posible boda secreta), Sam Asghari, la arista se prepara para cumplir ese sueño tan largamente anhelado y frenado hasta ahora por la tutela a la que estaba sometida. Sam Asghari ha sido su roca incondicional durante los últimos cinco años, una etapa en la que, mientras se acercaba a la fecha de su 40 cumpleaños, Britney reunía fuerzas y apoyos para por fin coger las riendas de su vida.

No han sido pocas las veces que Britney se ha referido a Sam como lo más importante para ella, un amor que no ha entendido de límites ni restricciones. Comparten su día a día, sus proyectos y su amor por el espectáculo. ¿Todavía no sabes quién es el hombre que encara junto a Britney un nuevo futuro? Hesam Asghari, de 27 años y nacido en Irán, siempre ha querido ser actor y fue precisamente uno de sus trabajos, el vídeo musical de Slumber Party (single de Britney) en 2016, el que les unió. “Él sabía mi nombre, pero no me conocía realmente (…) Empezamos a hablar acerca de sushi y otras cosas que nos gustaban y quedamos para ir a comer sushi un día” contó Britney a principios de 2017 en US Magazine. El intercambio de teléfonos no tardó en llega y así empezaron a salir, casi por casualidad como suelen suceder estas cosas.

Asghari siempre ha sido bastante discreto no solo con su relación, sino con su vida más personal de la que The New York Times da algunas pinceladas. Se mudó de Irán a California con doce años para reunirse con su padre (había llegado varios años antes), dejando a su madre y sus tres hermanas en Teherán. “No fue difícil en absoluto. Me resultó fácil” confesó en una entrevista en dicho medio. Fue durante esta conversación cuando desveló algunos de los trabajos a los que se ha dedicado como ser vendedor de Best Buy, compañía dedicada a los productos tecnológicos, y enrollando sushi (de ahí su gusto por este plato quizá).

Como actor ha aparecido en un capítulo de la serie de HBO Max, Hacks, en 2021, y actualmente rueda con Mel Gibson el que será su gran debut en el cine, Hot Seat. Su representante Brandon Cohen comentó que su papel será el de un sargento SWAT, lo que pondrá de relieve su talento para las escenas de acción, justo la disciplina para la que se está formando. Además de esta incipiente carrera en la interpretación, Asghari gestiona un servicio de entrenamiento personal en línea, un sistema bajo suscripción en el que los usuarios reciben consejos para ejercitarse y también dietas personalizadas. En el perfil de Ashgari Fitness es donde comparte dichas rutinas.

El tercer hijo para la princesa del pop

Poco dado a mostrar su faceta más personal junto a la princesa del pop, sí la ha apoyado con guiños como una camiseta con el lema Free Britney o de manera directa con un mensaje destinado parece a su suegro: “No tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y nos pone obstáculos constantemente”. Se ha manifestado también acerca de la etapa que encaran juntos asegurando que el matrimonio y los hijos son parte de la evolución natural de una pareja unida. Para Sam es su primer bebé, algo que asegura le hace ilusión, mientras que para la artista es el tercero.

Britney tiene dos hijos adolescentes, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Tras varios desencuentros por el tema de la custodia, actualmente la expareja reparte su tiempo (Britney no puede estar con ellos tanto como le gustaría, solo un 30% del tiempo) con unos niños que, a juicio de la artista, crecen demasiado rápido. "Me vuelve loca porque son tan altos y vaya que todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días" ha asegurado. Tanto Sean como Jayden han heredado el talento musical de sus padres (Federline es bailarín), y así por ejemplo al menor le encanta ejercer de DJ en su propia casa y ha demostrado sus grandes habilidades para tocar el piano.

Tampoco Britney comparte muchas imágenes de los adolescentes a quienes, como dice, mantiene bastante alejados del foco público. Sí que transcendió en 2019 el altercado entre Sean Preston y Jamie Spears, padre de la artista, que provocó la reacción de Kevin Federline que pidió un cambio en los términos de custodia, que redujeron el tiempo del que Britney disponía para estar con sus hijos.

