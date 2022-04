¡Sorpresa! Britney Spears va a ser madre por tercera vez

Tras más de cinco años juntos, Britney Spears y Sam Asghari comienzan juntos la etapa más importante de su relación: están esperando un bebé, su primer hijo en común y el tercero para ella. Ha sido la propia cantante, que en diciembre cumplirá 41 años, quien ha confirmado la feliz noticia. "Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", ha comenzado a decir la artista, que está dispuesta a vivir esta dulce espera en la máxima intimidad posible porque no quiere ser fotografiada.

Britney, a la que conocimos siendo solo una niña al participar en el programa infantil llamado The Mickey Mouse Club, ha reconocido que en sus anteriores embarazos tuvo "depresión perinatal", una experiencia que ha calificado como terrible. "En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro... Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto", ha narrado. Además, ha adelantado que en los próximos meses practicará yoga todos los días, disciplina que ya tiene incluida en su rutina habitual.

El bebé de Britney y Sam tendrá dos hermanos, nacidos del matrimonio de la cantante con Kevin Federline, del que se separó en 2007 y con el que mantiene buena relación por el bien de la familia que formaron juntos. La ganadora de un Grammy fue madre por primera vez el 14 de octubre de 2005, fecha en la que nació Sean Preston. Prácticamente un año después, el 12 de octubre de 2006, llegó al mundo Jayden para completar su felicidad. "Me vuelve loca porque son tan altos y vaya que todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días" decía de los adolescentes, que ahora van a convertirse en hermanos mayores y han heredado el talento musical de sus padres. Al menor le encanta ejercer de DJ en su propia casa y ha demostrado sus grandes habilidades para tocar el piano.

Ser mamá junto al Sam es un sueño hecho realidad para la artista, quien podría haberse casado ya en una boda secreta junto al mar. El pasado mes de septiembre la pareja anunció que se habían comprometido y desde ese instante comenzaron a planear su enlace con la finalidad de celebrarlo "lo antes posible" en una ceremonia íntima. Su decisión no fue inesperada ya que la intérprete de temas tan conocidos como Womanizer, Toxic o Oops!...I Did It Again había expresado en varias ocasiones sus ganas de pasar por el altar, pero no pudo poner en marcha este deseo o el de tener un tercer hijo hasta que no consiguió acabar con la tutela de su padre. Fue en noviembre cuando la princesa del pop tomó las riendas de su vida al lograr la ansiada libertad personal y económica gracias al veredicto del Tribunal Supremo de California, quien falló a su favor tras un largo proceso legal.

Los inicios de su amor

Hesam Asghari, como se llama en realidad, nació en Irán, país del que se fue en 2006 para instalarse en Estados Unidos. Su trabajo como actor en el videoclip del tema Work from Home de Fifth Harmony hizo que conociera a Britney, que también trabajaba en este proyecto. En las pausas comenzaron a hablar y él se decidió a dejarle una nota con su teléfono en la mochila. La artista encontró ese papel cinco meses después y decidió llamarle. Desde esa primera cita son inseparables y la cantante ha encontrado a su lado el mejor apoyo para superar los años más difíciles de su vida. Ahora han iniciado una nueva etapa de buenas noticias en la que pronto comenzarán a ser uno más.

