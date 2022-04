No te pierdas la espectacular fiesta de cumpleaños del hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres El pequeño ha estado rodeado de familiares y amigos que han celebrado junto a él su primer año de vida en el domicilio familiar

Miki Torres Echevarría llegó al mundo el 11 de abril de 2021 colmando de alegría a sus conocidos papás, Paula Echevarría y Miguel Torres que, desde entonces, no cesan de expresar lo felices que son con su nacimiento. Un añito de vida es lo que ha cumplido el segundo hijo de la actriz asturiana que ya es madre de Daniela, de 13 años, fruto de su primer matrimonio con David Bustamante. La intérprete de Velvet repetía así la experiencia del embarazo y justo hace una año, daba a luz con 43 años emocionada y muy feliz a su bebé, una fecha que quedará marcada para siempre en su memoria y que la 'influencer' ha querido recordar compartiendo con todos sus seguidores, una fotografía de los momentos previos al parto. Con motivo del primer cumpleaños de Miki, sus papás Paula y Miguel no han escatimado en preparativos y le han organizado una increíble fiesta al protagonista del día, a la que no han faltado familiares y amigos de la pareja. ¿Quieres ver cómo habían decorado la casa o cómo era su espectacular tarta de cumpleaños? ¡Dale al play!

