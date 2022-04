Amaia Salamanca y Rosauro Varo disfrutan con sus tres hijos de la Semana Santa en Sevilla

La Semana Santa es una tradición muy arraigada entre los hispalenses y sobre todo en la familia de Rosauro Varo y Amaia Salamanca. El empresario sevillano y la actriz madrileña acudieron a la procesión del Domingo de Ramos acompañados de sus tres hijos: Olivia, de ocho años, Nacho, de seis, y Mateo, de cinco. Unas imágenes en las que se aprecia lo mucho que han crecido los pequeños a lo largo de estos años en los que apenas les hemos visto. La familia al completo ha vivido con especial ilusión el paso de las procesiones, ya que después de dos años de pandemia por fin han podido celebrarse sin restricciones.

La pareja, que suele ser muy discreta en cuanto a su vida privada se refiere, se dejó fotografiar con sus hijos a su paso por las calles de la ciudad andaluza. Rosauro Varo paseaba junto a los tres pequeños, Mateo, que iba de su mano, ataviado con el traje blanco de la hermandad y una cestita de mimbre. A su lado, sus hermanos mayores, Olivia y Nacho, que iban de la mano de otros familiares y vestidos iguales con la túnica, el cinturón y la medalla de la hermandad.

Amaia Salamanca les esperaba en uno de los balcones desde donde contempló el paso de las procesiones. En una de las imágenes vemos a la guapa actriz muy sonriente junto a su hija Olivia, que cumplió ocho años el pasado 9 de abril. Junto a la intérprete también estaba José Maria Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, así como otras personalidades ilustres. Para la ocasión la estrella de Velvet eligió un conjunto de una de sus modistas favoritas, Inés Domecq: un traje de pantalón modelo Nerea en color blanco y beige y el chaleco Eva en color beige con escote cruzado en la espalda.

La actriz y el empresario han sido padres de familia numerosa en tiempo récord y no les ha hecho falta pasar por el altar para ser felices. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si lo estuviéramos. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", contaba la protagonista de Gran Hotel en una reciente entrevista al programa Planeta Calleja. Se conocieron hace mas de doce años en una fiesta en Ibiza y desde entonces no se han separado. Ros, como ella le llama cariñosamente, es un gran amante de su ciudad y sus tradiciones. "Con él nunca me aburro y él conmigo nunca se aburre. Es muy buen anfitrión, le gusta recibir a la gente en Sevilla y que la gente disfrute de su ciudad", contaba la artista, que se mostraba como nunca lo había hecho hasta ahora al hablar sobre su vida personal.

A ellos no solo les sonríe la vida en el plano sentimental, sino también en el profesional. Además de sus múltiples negocios, Rosauro ha sido nombrado recientemente patrono de la Fundación del Teatro Real, y Amaia ha rodado la adaptación cinematográfica de la novela La piel del tambor, de Arturo Pérez Reverte, a las órdenes del director colombiano Sergio Dow. Se trata de su primera película en inglés, con un elenco internacional y en Sevilla, una ciudad a la que tiene mucho arraigo por su relación con el empresario andaluz Rosauro Varo, padre de sus tres hijos. Un gran reto para la intérprete madrileña, que se ha inspirado en Inés Domecq y Eugenia Martínez de Irujo para dar vida a la aristócrata andaluza Macarena Bruner en este thriller de amor y misterio. A su vez, la protagonista de Sin tetas no hay paraíso acaba de presentar su nueva serie Bienvenidos al Edén, que se estrenará el 6 de mayo y en la que comparte reparto con Ana Mena, Berta Vázquez o Lola Rodríguez.

