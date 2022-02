Amaia Salamanca cuenta cómo se enamoró de Rosauro Varo y lo feliz que es junto al padre de sus tres hijos

A Amaia Salamanca le encantan los retos y el último ha sido viajar a Kirguistán acompañada de Jesús Calleja. La actriz madrileña, en esta nueva aventura en Planeta Calleja por esta región de Asia Central, se ha sincerado sobre muchos aspectos desconocidos hasta ahora de su vida profesional y no ha tenido en inconveniente en hablar como hasta ahora nunca lo había hecho sobre su vida personal. La protagonista de la serie Todos mienten mantiene una relación desde hace doce años con el empresario Rosauro Varo y juntos han fomado una preciosa familia. Son padres de tres hijos: Olivia, de siete, Nacho, de seis y Mateo, de cinco, respectivamente.

La intérprete de Sin tetas no hay paraíso, en una conversación afable y distendida con el presentador, contó cómo comenzó su relación con Rosauro Varo, al que cariñosamente llama "Ros". "Le conocí en una fiesta en Ibiza. Me divertí muchísimo: Es una persona muy atenta, siempre está pendiente de que todo esté bien, si te falta algo, y muy caballeroso. También es una persona muy divertida. Al día siguiente fuimos a otra fiesta… Después de cuatro días sin hablar con mis padres, hablo con ellos y les digo: ‘Que me he enamorado’. Estaba afónica perdida. Ellos pensarían que me habían perdido", cuenta con gracia la actriz, que por aquel entonces tenía 23 años y su carrera en la televisión estaba despegando gracias a series como SIn tetas no hay paraíso, Felipe y Letizia y Gran Hotel. "Desde ese día ya no nos separamos más y ya llevamos 12 años juntos", reveló la actriz sobre su pareja y padre de familia numerosa.

A ellos nunca les ha hecho falta pasar por el altar para ser felices. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si estuviéramos casados. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", ha admitido. Y ha hecho hincapié en un aspecto acerca de lo que supone ser familia numerosa en Madrid sin estar casados: "Si no estás casado, el carnet de familia numerosa solo lo puede tener uno de la pareja y lo tiene Rosauro". Como curiosidad, también ha revelado un detalle íntimo sobre cómo gestionan la economía doméstica en su familia. "Todo lo que tiene que ver con los niños, y eso es porque he querido yo, lo pagamos totalmente a medias. Voy haciendo mis ahorros, mis inversiones… Y luego tenemos la cuenta en común, que es a medias completamente".

Al hablar de su pareja, ha detallado lo diferentes que son sus vidas, pero lo bien que se complementan y lo mucho que se divierten juntos. El empresario sevillano cuenta con negocios inmobiliarios, tecnológicos, hosteleros, mientras que ella, que estudió Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad, encontró su verdadera vocación en el mundo de interpretación. "Nos diferenciamos en muchas cosas porque tenemos vidas muy distintas y aprendemos mucho el uno del otro". De él ha destacado su talento para los negocios. "Es una persona hecha a sí misma que montó su negocio con 17 años, con una fiesta de Fin de Año. Y le tuvo que pedir dinero a su madre. Con lo que había ganado siguió montando cosas. Muchas le han ido fatal y otras le han ido bien". "Con Ros nunca me aburro y él conmigo nunca se aburre. Es muy buen anfitrión, le gusta recibir a la gente en Sevilla y que la gente disfrute de su ciudad. Yo soy más de irme, de viajar a otros sitios y él es más de atraer a la gente para que conozca su ciudad".

Por último, Amaia Salamanca hizo un repaso sobre su exitosa trayectoria en el mundo de la interpretación, pero subrayó cómo después de tener a sus hijos y estar un año y medio sin trabajar llegó a pensar que nunca la llamarían de nuevo para un papel. “Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul (Por los pelos), dos series...(Todos mientes, Bienvenidos al Edén), una película La piel del tambor.... No he parado", ha señalado con una amplia sonrisa en su rostro y expectante ante lo que está por venir. Lo próximo: "Me gustaría que me llamasen para ser una protagonista de una película de acción”.

