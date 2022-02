'Bienvenidos al Edén' muestra sus primeras imágenes con Ana Mena y Amaia Salamanca

Netflix ha mostrado las primeras imágenes de Bienvenidos al Edén, la nueva serie de Amaia Salamanca (Todos mienten), Lola Rodríguez (Veneno), Ana Mena (Vivo cantando) y Berta Vázquez (Vis a vis). Rodada en distintas localizaciones españolas como Barcelona, San Sebastián o Lanzarote, la ficción, que se estrenará en la plataforma estadounidense el próximo mes de abril (aunque todavía sin día fijado), cuenta la historia de varios personajes que reciben una invitación algo extraña. "¿Eres feliz?" Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son llamados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una supuesta nueva bebida. Pero lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en la peor experiencia de sus vidas. ¿Por qué? El paraíso no es realmente lo que parece.

Y aunque todavía no hay más detalles de la ficción, por las instantáneas parece que los influencers que acudirán a la isla desierta para llenar de momentos sus perfiles sociales no conseguirán nada de lo que les han prometido, sino que irán allí a desintoxicarse de las diferentes plataformas digitales a las que están enganchados. De hecho, Amaia Salamanca parece como una especie de gurú o directora al más puro estilo Nicole Kidman en Nine Perfect Stangers o Rachel Griffiths en The Wilds y los chicos y chicas visten de uniforme azul, recordando a la icónica serie de Antena 3 El internado: Laguna Negra. ¿Tendrán muchas cosas en común?

Producida por Brutal Media, creada y escrita por Joaquín Górriz (Desaparecidos) y Guillermo López (Atrapada); y dirigida por Daniel Benmayor (Xtremo) y Menna Fité (Merlí), completan el reparto Amaia Aberasturi, la cantante Belinda Peregrín, Sergio Momo (Élite), Begoña Vargas (Alta mar), Tomy Aguilera (SKAM España), Albert Baró (Merlí), Guillermo Pfening (Foodie Love), Diego Garisa, Dariam Coco, Alex Pastrana (Élite) y Berta Castañé (Todos mienten), entre otros.

Bienvenidos al Edén contará con 8 episodios en su primera temporada, pero para sorpresa de los espectadores de la ficción de Netflix y a pesar de que todavía no se ha estrenado, la serie ya ha sido renovada por una nueva tanda de capítulos, según ha adelantado Semana. Así, el proyecto de estos jóvenes que llegarán al peor viaje de sus vidas ya ha iniciado recientemente su proceso de preproducción y en los próximos meses volverá a iniciar su rodaje, seguramente con nuevos rostros que se unirán a las protagonistas.

