¡Libre y feliz! Britney Spears celebra su 40º cumpleaños en México con mariachis y fuegos artificiales

El cambio de década no podía haber llegado en un mejor momento para Britney Spears. La cantante tiene muchos motivos para estar feliz y, tras librarse de la tutela que su padre llevaba ejerciendo sobre ella desde 2008, ha celebrado su 40º cumpleaños por todo lo alto. "Soy muy afortunada y me siento muy agradecida. Lágrimas de felicidad hoy... Gracias por todas vuestras felicitaciones de cumpleaños", ha escrito la intérprete de Oops!... I did it again y Toxic junto a un vídeo en el que muestra la sorpresa que le tenía preparada su prometido, Sam Asghari. Al llegar a su jet privado, Britney se encontró con un riquísimo pastel de flores con la forma de su inicial y una botella de champán francés que su novio se encargó de descorchar, aunque como ella misma confesó: "Ni siquiera bebí el champán, ¡no miento!".

Su destino fue México, concretamente Cabo San Lucas, donde les recibieron unos mariachis para que disfrutara de su cumpleaños desde el primer momento. Sam, que además de entrenador personal también es actor y modelo, la sorprendió con una impresionante decoración en la que no faltaron los globos de color rosa, morado y verde, además de otros plateados que formaban la frase: "Feliz cumpleaños, Britney".

El hotel en el que se alojaron tuvo muchos detalles con la 'cumpleañera' y crearon en su honor varias tartas de diferentes sabores. Antes de que dieran las doce, la pareja pudo disfrutar desde su habitación (que tenía salida directa a la playa) de los fuegos artificiales que iluminaron el cielo como broche de oro a su gran día.

Durante estos días, la pareja aprovechó para descansar y tomar el sol en las tumbonas, bañarse en su piscina privada o relajarse en el jacuzzi. Tambien fueron fotografiados surcando las aguas mexicanas a bordo de un yate. La cantante, que presumió de curvas con un bikini rojo, pudo ver el atardecer desde la cubierta del barco acompañada de su prometido. No hay duda de que Sam, a quien Britney conoció en el año 2016 durante el rodaje del videoclip de su canción Slumber Party, la dejó sin palabras y consiguió que fuera un viaje realmente especial para ella. "Estaba muy emocionada con este viaje", ha dicho una fuente cercana a la revista People, asegurando la ilusión que le hacía disfrutar de una escapada con su "mayor apoyo". "Le encantan las vacaciones en la playa y no iba a México desde hace años... Le va bien. Se está cuidando tanto física como mentalmente".

Sus planes de futuro

La intérprete de Gimme more nunca olvidará el 2021, ya que fue el año en el que logró liberarse de la tutela legal bajo la que vivía desde hace más de 13 años y de sacar de su vida a su padre, Jamie Spears, para siempre. Britney está muy emocionada con todo lo que está por venir y quiere seguir celebrando la vida con los más quiere. Una de las cosas que más ilusión le hace es su boda con Sam. La pareja anunció su compromiso el pasado mes de septiembre, después de más de cuatro años de relación, y ya han empezado a organizar algunos preparativos. "Ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida", dijo en un romántico mensaje que le dedicó. Además, la cantante ha expresado en más de una ocasión su deseo de volver a ser madre y le encantaría poder darles un nuevo hermanito o hermanita a sus dos hijos, Sean y Jayden Federline, que en septiembre cumplieron16 y 15 años, respectivamente.

