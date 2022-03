El importante cambio que ha hecho Britney Spears tras librarse de la tutela paterna

Hace aproximadamente un mes que la justicia falló a su favor y desde entonces Britney Spears ha comenzado a dar los primeros pasos de su nueva vida. La intérprete no solo ha empezado a mirar lugares en los que celebrar su boda con San Asghari sino que además ha hecho algunos cambios que antes no tenía permitidos. Durante los trece años en los que estuvo bajo tutela y vigilancia, todos los aspectos de su vida, incluido su tratamiento médico y los detalles de su salud reproductiva, estuvieron medidos al milímetro. Ahora es ella quien ha tomado las riendas de su bienestar y ha hecho algunos cambios. Después de explicar que por fin puede tener la vida que siempre ha querido, añade: “Esta sensación tan cálida, genial y hermosa que tienes cuando llevas 13 años esperando pacientemente para poder vivir tu vida como realmente quieres y por fin ha llegado el momento”.

Asegura que sus oraciones y rezos "por fin funcionan", especialmente después de haber empezado a tomar la medicación correcta hace un mes. No especifica la artista el tipo de medicación que está tomando aunque su salud mental siempre ha sido objeto de comentarios. En este mensaje, que ha compartido, ha levantado además una gran expectación entre sus fans pues anuncia novedades en los próximos meses. “Como ahora puedo rezar, espero que en tres meses haya algún cambio para mí, me refiero, quién sabe…” señala. ¿Regresará a la música? Habrá que estar muy pendiente de sus novedades. "Simplemente me siento bien al estar aquí, y no ha sido gracias a ningún doctor o tutela. Me doy las gracias a mí misma por creer en mí” concluye.

Un nuevo horizonte en su vida

Fue a principios del mes de noviembre cuando Britney Spears logó la victoria más esperada ante el juez: la tutela legal que ejercía su padre Jamie (y un equipo de gestores) quedaba suspendida. Se abre así un nuevo horizonte en la vida de la artista de 39 años, que tiene desde entonces el control total de sus asuntos. Lo primero que hizo la intérprete, que abandonó los escenarios hace años, fue poner en marcha los preparativos de boda con su novio, su apoyo incondicional en los últimos cinco años.

Sam Asghari y la cantante se comprometieron en septiembre y están decididos a caminar hacia el altar en cuanto puedan. “Depende de ella. ¡Ahora es quien lleva los pantalones!", declaró con humor el también artista en el programa Entertainment Tonight (ET) durante el estreno de la película House of Gucci (en la que participa) en Los Ángeles. Reconoció además que si por él fuera daría el “sí, quiero” a Britney "en la boda más grande del mundo". Los planes de la pareja incluyen ser padres, ya lo aseguró ella: quiere tener una niña.

