Britney Spears ya prepara su boda con Sam Asghari tras conseguir su ansiada libertad

Britney Spears afronta el futuro con ilusión tras haber recuperado su libertad y ya estaría planeando su boda con su prometido, Sam Asghari. Según informa People, la cantante, de 39 años, estaría buscando el lugar perfecto para celebrar el enlace. La pareja anunció su compromiso el pasado 12 de septiembre y su idea, tal y como dice la citada publicación, sería casarse "lo antes posible" en una ceremonia íntima. Asghari, por su parte, ha asegurado que la boda es algo que va a producirse "tarde o temprano" y que ha dejado todos los preparativos en manos de la artista. "Depende de ella. ¡Ahora es quien lleva los pantalones!", ha declarado en exclusiva al programa Entertainment Tonight (ET) durante el estreno de la película House of Gucci en Los Ángeles. Pero ha reconocido que si por él fuera daría el 'sí, quiero' a Britney "en la boda más grande del mundo".

VER GALERÍA

El actor también ha contado cómo se encuentra la cantante en estos momentos. "Ella lo está haciendo muy bien, yo estoy muy bien, este es el momento más feliz de nuestras vidas", ha dicho Asghari. "¡Lo estamos disfrutando!". Según ha desvelado, están atravesando una etapa muy dulce y miran al mañana con optimismo. "De ahora en adelante será increíble. Es el paraíso".

- Las nuevas y sorprendentes fotos de los hijos adolescentes de Britney Spears

- Britney Spears confiesa sus miedos tras librarse de la tutela paterna: 'Desearía vivir en otro país'

Britney y Asghari, de 27 años y de origen iraní, se conocieron en 2016 durante el rodaje del videoclip de la ex chica Disney Slumber Party. Desde entonces, él se ha convertido en un gran apoyo para la intérprete que ha luchado en los tribunales para recuperar su independencia personal y económica, después de 13 años de tutela lega. Los planes de boda de Britney no son una sorpresa pues es algo que lleva pensando mucho tiempo. En junio, en una audiencia insólita solicitada por ella misma, la cantante contó que quería casarse y tener más hijos, pero que no se lo permitían. "Quiero casarme y tener un bebé, pero tengo un DIU para que no me quede embarazada", dijo. En este proceso tan complicado, que finalizó la semana pasada con la ansieda libertad de Britney, Sam ha sido un pilar fundamental para la artista.

VER GALERÍA

Esta será la tercera boda de Britney Spears. A principios de 2004 se casó con un amigo de la infancia en Las Vegas, Jason Alexander, unión que fue anulada a las 55 horas. Ese mismo año, en septiembre, volvió a contraer matrimonio con el bailarín Kevin Federline, padre de sus dos hijos Sean, de 15 años, y Jayden, de 14, del que se separó en 2007. Con él comparte actualmente la custodia de los dos adolescentes.

Britney Spears consigue al fin su libertad

Tras 13 años sin poder tomar las riendas de su vida y su fortuna, Britney Spears ya es completamente libre. La jueza encargada de su caso, Brenda Penny, decidía el pasado 12 de noviembre terminar de forma definitiva con la tutela legal a la que estaba sometida la cantante: primero, por su padre, James Spears, y después, por el tutor provisional que eligió su abogado hasta que el Tribunal Supremo de California tomara la decisión definitiva. Britney recibió con emoción esta gran noticia. "El mejor día de la historia. Alabado sea el Señor", decía en sus redes.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.