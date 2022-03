¿Se ha casado Britney Spears? Las pistas que han revolucionado a sus fans

Britney Spears está viviendo una de las mejores épocas de sus vida, los cuarenta han sido para la cantante todo un revulsivo. Tras liberarse de la tutela de su padre el pasado mes de noviembre, la artista americana recuperó el control de su vida. ¡Qué mejor momento para pasar por el altar de nuevo! Pero, ¿Son ya marido y mujer? La pareja podría haber contraído matrimonio en secreto durante la romántica escapada a la costa que han decidido hacer estos días y de la que ambos están compartiendo fotos en sus perfiles públicos o al menos eso sospechan los casi cuarenta millones de seguidores que consiguieron que en 2021 la cantante fue considerada uno de los personajes más influyentes del año.

-Britney Spears se sincera sobre el ‘daño’ y el 'dolor' que le causó su familia y cómo ha salido adelante

Las especulaciones empezaron el pasado jueves, cuando Britney felicitaba a su pareja por su veintiocho cumpleaños con una selección de fotos en la que se refería a Sam como “Mi marido”. “¡Qué foto tan increíble de mi marido! ¡Es tan trabajador y me sorprende cada día con su pasión por la vida! Soy muy afortunada de poder compartir mi vida con él…. FELIZ CUMPLEAÑOS” escribió la princesa del pop. La cantante de Misisipi aprovechó la ocasión para compartir también con sus seguidores un enternecedor video del nacimiento de unas tortugas en el que volvía a referirse a su prometido como ya esposo: “Mi marido Sam me mandó esto y me dijo: ‘100 tortugas bebés salen de la escotilla. Solo 20 llegan al arrecife porque el resto son devoradas por tiburones». Oficialmente no han confirmado la noticia, quizá lo hagan en los próximos días. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!

Separada desde 2007 del rapero Kevin Federline, padre de sus dos hijos, la princesa del pop, pudo también llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y enamorada del modelo Sam Asghari, vive un dulce momento personal. Comprometidos desde septiembre, la pareja podría haberse dado el “Sí, quiero” este fin de semana, durante la romántica escapada a una paradisiaca playa que han protagonizado. La pareja se conoció en octubre de 2016, cuando el modelo de origen iraní, también actor, participó en el video de la cantante 'Slumber Party'. El pasado mes de septiembre, tras cinco años de relación, la pareja se comprometió, fue su primer paso para celebrar la esperada libertad de la cantante. La propia Britney lo reveló a través de su perfil público con un vídeo en el que quiso mostrar el precioso anillo de compromiso que Asghari le había regalado.

-El cariñoso mensaje de Britney Spears a su novio: 'Has estado conmigo en los peores años de mi vida'

Horas más tarde, el representante de Sam confirmaba la noticia en un comunicado oficial revelando más datos sobre uno de los detalles más comentados del compromiso, la delicada joya de diamantes con la que el modelo había pedido matrimonio a la cantante, exclusivamente diseñada para la ocasión por el joyero de Nueva York Roman Malayev. Sam adelantaba entonces que sería Britney la encargada de los preparativos de la boda "ella es quien lleva los pantalones ahora, si por mi fuera le daría el 'sí quiero' en la boda más grande del mundo" aseguraba, dejándolo todo en manos de su chica.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.