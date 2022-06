Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez... Britney Spears se casa rodeada de amigas y estrellas

Por fin, después de superar muchos obstáculos, Britney Spears ha podido celebrar la boda con la lleva soñando desde hace años. La cantante ha dado el 'sí, quiero' al modelo, actor y preparador físico Sam Asghari, en una ceremonia que tuvo lugar el jueves por la noche en la casa de Britney en Thousand Oaks (California). Los recién casados brindaron por su amor con una lista de invitados que estaba repleta de estrellas que quisieron estar a su lado en un día tan importante. "Soy muy afortunada de poder compartir mi vida con él", dijo recientemente la intérprete de Toxic.

- Britney Spears, conmocionada por el intento de su exmarido de arruinar su boda

VER GALERÍA

Después de seis años juntos (se conocieron durante el rodaje del videoclip de Britney de la canción Slumber Party en 2016) la pareja ha celebrado un enlace por todo lo alto al que no han faltado artistas de la talla de Madonna o Selena Gomez, además de la multimillonaria Paris Hilton, que acudió con su marido Carter Reum, la actriz Drew Barrymore o la presentadora Maria Menounos. También asistió Donatella Versace, que fue la encargada de crear su vestido de novia. La diseñadora de moda italiana, de 67 años, habló con Access Hollywood de camino a la boda de Britney, y confesó que crear el look de boda de la estrella del pop fue "muy divertido y muy emocionante". Donatella también quiso desear lo mejor a la pareja, asegurando que está "muy feliz por ellos" y que "son increíbles juntos".

- Es actor, entrenador personal y le encanta el sushi: lo que aún no sabes de Sam Asghari

Según ha confirmado una fuente al portal E! News, el vestido era de manga corta con los hombros descubiertos y tenía una pronunciada abertura lateral. Britney completó su look con joyas de Stephanie Gottlieb y maquillaje de Charlotte Tilbury. También sabemos que mientras caminaba hacia el altar sonó el tema Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley.

VER GALERÍA

Grandes ausencias y un imprevisto

Britney estuvo arropada por grandes amigos, sin embargo, en la ceremonia no estuvieron presentes ni sus padres, Jamie y Lynne Spears, ni su hermana pequeña, Jamie Lynn Spears. Especialmente llamativa ha sido la ausencia de los dos hijos de la artista, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, pero no ha trascendido el motivo por el que no acudieron. A pesar de que fue un día muy feliz para Spears, sucedió algo que estuvo a punto de arruinar su boda. Su primer marido, Jason Alexander, intentó colarse en su casa después de burlar el dispositivo de seguridad que se había organizado para este gran día. Recordemos que Alexander, que era su amigo de la infancia, y Britney se casaron en 2004 en Las Vegas, pero su matrimonio duró poco más de 50 horas.

VER GALERÍA

Una feliz noticia tras unos meses complicados

La boda de Britney y Sam ha llegado después de que tuvieran que enfrentarse a uno de los golpes más duros de su vida. La estrella de la música sufrió un aborto involuntario tan solo un mes después de que anunciara con mucha emoción que estaba embarazada de su tercer hijo. "Hemos sentido vuestro apoyo. Estamos intentando ser positivos, avanzando en nuestro futuro", publicó el modelo, confesando que: "Es difícil, pero no estamos solos. Gracias por respetar nuestra privacidad. Ampliaremos nuestra familia pronto".