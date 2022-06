Los hijos adolescentes de Britney Spears, los grandes ausentes en la boda, le envían un cariñoso mensaje a su madre

Mucho se ha hablado de la lista de invitados a la boda de Britney Spears con Sam Asghari y especial relevancia ha tenido la ausencia de su familia en el mediático enlace que está suscitando una gran expectación. Al intento de su exmarido Jason Alexander de arruinar su boda y el susto que se llevó la cantante horas antes del sí, quiero, se une el hecho de que sus dos hijos adolescentes no hayan asistido al enlace.

Sean Preston, de 16 años y Jayden, de 15, nacidos de su matrimonio con Kevin Federline, no acudieron a la boda de su mamá, seún confirmó horas antes el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan. No obstante, tanto los adolescentes como su ex, con quien mantiene una relación cordial por el bien de sus hijos, quisieron enviarle los mejores deseos a los contrayentes. "Aunque los chicos no asistirán, Kevin y los chicos están felices por Britney y les desean a ella ya Sam todo lo mejor en el futuro", fueron las palabras del letrado a TMZ.

De toda su familia solo ha estado presente su hermano mayor, Bryan. No acudieron al enlace ni su padre, Jamie Spears, de quien por fin pudo librarse a finales del año después de que un juez pusiera fin a su tutela legal, ni su madre Lynne, a la que acusó de ser culpable de la tutela ejercida por su padre durante casi catorce años, ni tampoco su hermana Jamie Lynn, con quien ha tenido varios problemas meses atrás.

Los hijos de Britney Spears fueron sin duda dos de los principales afectados en todo el conflicto sobre su tutela legal y de ahí que hayan querido mantenerse al margen de todo el revuelo que ha suscitado la boda de la cantante. Después de mucho tiempo sin ver fotos de los adolescentes, en octubre del pasado año el CEO de Movision Entertainment, Eddie Morales, publicaba varias instantáneas de los hijos de la princesa del pop en la que se apreciaba lo mucho que habían cambiado y crecido.

Es inusual que Britney comparta fotos de sus hijos porque según alude están en una edad que no les gusta que su madre publique fotos de ellos, algo que ella comprende y de lo que está orgullosa. "Hay muchas cosas que no puedo compartir con vosotros porque mis hijos son muy reservados, lo que me encanta, pero les diré que ambos son extremadamente talentosos y ¡estoy increíblemente agradecida de tener a estos dos hombrecitos en mi vida!", señalaba. La cantante de Circus admitió que todavía no puede creer lo rápido que están creciendo Sean y Jayden. "Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días", reveló. "¡Mis bebés en traje! ¡Es una locura! ¡Que las chicas se preparen porque mis chicos son tan guapos!".

La cantante comparte la custodia de sus hijos con Kevin Federline , aunque no pasa todo el tiempo que le gustaría con ellos. Al principio compartía la custodia con su exmarido al 50% pero un incidente de su hijo Sean con el padre de Britney, Jamie, provocó que el bailarín pidiera un cambio en las condiciones en perjuicio de la artista y desde 2019 solo puede disfrutar de ellos un 30 por ciento del tiempo. La relación entre ella y los menores es muy buena y la intérprete de Toxic hace un año hacía estas declaraciones: "Tengo mucha suerte porque mis hijos son muy caballerosos y amables así que algo he debido hacer bien”.