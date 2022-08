Nuevo capítulo en el enfrentamiento de Britney y Kevin Federline

Nuevo capítulo en la guerra entre Britney Spears y Kevin Federline. El bailarín ha publicado en sus perfiles sociales unos vídeos que grabaron sus hijos, Sean Preston (16) y Jayden James (15) hace tres años en la casa de la cantante durante algunas de sus estancias marcadas por el régimen de custodia compartida que mantenían en aquel momento. En estos clips se podía ver a la intérprete de Baby One More time regañando a los muchachos en un tono elevado de voz por motivos aparentemente banales, como no querer echarse crema en la cara. El padre de las criaturas ha querido defender así el honor de los adolescentes alegando que este es uno de los motivos por los que prefieren estar separados de su progenitora. "Esto no es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que cuando nuestros hijos crezcan sean mejor que todo esto".

Una fuente cercana a la artista ha declarado para el portal de noticias estadounidense Page Six que este movimiento por parte de Kevin Federline ha sido de lo más deleznable y que con él solo busca hacer daño a Britney que tan solo estaba intentando ejercer de la mejor manera posible su papel de madre mientras atravesaba un momento de su vida muy complicado. Cabe recordar que la vocalista se encontraba bajo la tutela legal de su padre lo que no le permitía ser una mujer libre en ningún aspecto, y, por lo tanto, lidiar con los cambios asociados con la adolescencia no siempre fue algo sencillo para ella.

De la misma manera, esta persona ha acusado al también modelo de querer manipular a sus hijos en contra de la vocalista, e, incluso, le acusa de haberlos incitado a que tuvieran un comportamiento más errático de lo habitual en estas visitas. De lo que no cabe duda es que Britney se ha sentido muy dolida porque este distanciamiento haya salido a la luz y ya explicó a su comunidad de seguidores que este problema se venía arrastrando desde hace un tiempo y que apenas los había podido ver en los últimos meses. Pero, sin ninguna duda, si hay algo que le rompió el corazón a la protagonista de Crossroads es que los chicos no quisieran asistir a su boda con Sam Asghari.

Precisamente, su recién estrenado esposo ha querido echar una mano a la cantante y ha expresado que espera que esta situación se remedie cuando los chicos alcancen la mayoría de edad y puedan ser más maduros y conscientes para poder elegir, e, incluso, le pedía a Kevin Federline respeto para toda su familia. Otro conflicto más en la mochila de Britney que tampoco guarda ningún tipo de contacto con sus padres y sus hermanos a los que ha señalado como los causantes de todos sus males puesto que piensa que durante los más de 20 años que lleva en el mundo de la actuación tan solo se han aprovechado de ella por el dinero y la inhabilitaron para tener todavía más control sobre su persona en vez de apoyarla en los baches que ha tenido que afrontar.

