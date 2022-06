Britney Spears cuenta el motivo por el que todavía no ha podido irse de luna de miel

Britney Spears está disfrutando al máximo de sus primeras semanas como mujer casada. La cantante estadounidense, de 40 años, contrajo matrimonio con el modelo, actor y entrenador personal Sam Asghari el pasado 9 de junio en una romántica ceremonia en la que les acompañaron familiares, amigos y muchas estrellas. Muchos recién casados suelen aprovechar para irse de luna de miel después de pronunciar el 'sí, quiero', sin embargo, en el caso de Britney ha sido diferente.

Así lo ha contado ella misma, explicando el motivo por el que no han podido irse de viaje para disfrutar de su amor. "Todavía no me he ido de luna de miel... Me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo", ha publicado la intérprete de Lucky en sus redes sociales. Spears ha confesado que hacerlo todo al mismo tiempo no ha sido buena idea, pero está muy feliz de estrenar nueva casa. "No ha sido lo más inteligente. Todo es nuevo, piscina nueva, cocina nueva,cama nueva... ¡Creo que estoy en shock!", ha escrito.

"El cambio es genial. Como dicen mis hijos... ¡Es cool!", asegura una emocionada Britney, que ya está viviendo en su nuevo hogar. "Me di un buen chapuzón en la piscina. Tiene tanta luz... es genial para relajarse. Y además tiene un tobogán, me tiré cuatro veces ¡iba muy rápido! Me corté todo el pelo y mi marido me acaba de hacer un filete... La vida es genial".

Britney ha posado por primera vez en la espectacular piscina de su nueva casa. La cantante, a la que vemos con un original bikini de color azul, rosa y amarillo, se ha dejado fotografiar por su marido y la vemos muy sonriente, presumiendo de figura y de su nuevo corte de pelo. Tal y como puede verse en las imágenes, se trata de una lujosa residencia con un jardín inmenso en el que hay una gran escalera central, una fuente, césped, setos, árboles... además de una zona para poder relajarse en y tomar el sol en las tumbonas.

La felicidad de un nuevo comienzo

Se trata, sin duda alguna, del inicio de una nueva etapa en la vida de Britney Spears. La intérprete de Toxic no puede estar más feliz, después de haber conseguido su ansiada libertad personal y económica gracias al veredicto del Tribunal Supremo de California, quien falló a su favor tras un largo proceso legal. Ha podido cumplir su deseo de casarse con el hombre al que ama y, ahora, solo le queda poder cumplir uno de sus grandes sueños: volver a ser madre.

La cantante denunció públicamente que se le privó de ese derecho porque su padre controlaba estrictamente los métodos anticonceptivos que se le proporcionaban. Al poco tiempo de ser libre se quedó embarazada, pero en las primeras semanas de gestación sufrió un aborto espontáneo. "Estamos intenando ser positivos y avanzar en nuestro futuro", publicó el modelo en sus redes tras perder al bebé. "Es difícil, pero no estamos solos. Gracias por respetar nuestra privacidad. Ampliaremos nuestra familia pronto", añadió haciendo referencia a sus planes de seguir intentándolo.