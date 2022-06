Britney Spears consigue una orden de alejamiento contra su ex cuatro días después de intentar boicotear su boda

Fueron marido y mujer durante solo 55 horas, pero Jason Alexander continúa persiguiendo a Britney Spears. Intentó colarse en la boda de la cantante irrumpiendo en su casa, pero fue detenido y acusado de un delito grave de acecho y se le impuso una fianza de más de 95.500 euros, que por el momento no ha pagado, por lo que continúa encerrado. Según informa The New York Post, también se le culpa de delitos de allanamiento de morada y de negarse a salir de una propiedad privada, vandalismo y agresión, aunque él se declaró inocente de todos los cargos. Los jueces han concedido una orden de protección y alejamiento de 90 metros (100 yardas) a la artista que durará hasta el 13 de junio de 2025.

Jason Alexander no solo tuvo suficiente con colarse en casa de Britney Spears en el día de su boda, sino que mientras caminaba por la propiedad hizo un directo en Instagram enseñando las decoraciones que se estaban colocando para el enlace. Iba gritando el nombre de la cantante y asegurando al equipo de seguridad que estaba invitado. La asistente de la artista fue alertada gracias a los seguidores que estaban viendo el vídeo y tranquilizó a los fans diciendo que la intérprete de Toxic no había sufrido ningún daño. "He hecho todo lo que he podido, mientras estaba fuera del país, para mantener a todo el mundo a salvo. Gracias a los fans por avisarme, sois una bendición", escribió la empleada.

Britney Spears y Jason Alexander eran amigos de la infancia y se casaron en enero de 2004 en una ceremonia rápida en Little White Wedding Chapel, de Las Vegas. Su matrimonio solo duró 55 horas, y desde entonces el individuo ha estado involucrado en otros problemas del mismo estilo. En enero de este mismo año se declaró culpable de violar otro orden de protección y acosar a otra mujer anónima, por lo que se le impusieron 11 meses y 29 días de condicional que ha incumplido con su aparición en el hogar de la cantante.

Pese a los impedimentos, y a un ataque de ansiedad que sufrió horas antes del enlace, Britney pudo vivir su enlace de cuento de hadas con Sam Asghari, con quien sale desde 2016. Durante el proceso legal para poner fin a su tutoría legal, la cantante aseguró que le gustaría contraer matrimonio con su novio, de 28 años, así como ser madre de nuevo, lo que hasta entonces se le había impedido. Finalmente la princesa del pop tuvo su final feliz y la pareja pudo pronunciar su "sí, quiero" ante unos 60 invitados, entre los que estaban Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez, entre otros rostros conocidos. Entre los asistentes no estaban los Spears, con los que la artista ha estado enfrentada en los últimos meses por haber querido controlar su vida y su fortuna durante los últimos años, por lo que la novia caminó ella sola hasta el altar en un espectacular vestido hecho para ella de Versace.