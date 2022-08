Elton John explica cómo ha sido el proceso de trabajar con Britney Spears tras su tutela legal

Britney Spears ha vuelto al mundo de la música por la puerta grande. La cantante es la encargada de poner voz a Hold Me Closer, un sencillo a dúo con Elton John, que, a buen seguro, será uno de los grandes hits de la temporada. Un regreso muy esperado por todos sus fans que ven cómo poco a poco la Princesa del Pop recupera las riendas de su vida y es de nuevo una mujer libre tras haber pasado los últimos 13 años bajo la tutela legal de su padre, una situación, que, como ella misma ha confesado, le ha dejado numerosas secuelas psicológicas. Precisamente, sobre este delicado aspecto ha hablado el intérprete de Your Song en una reciente entrevista con The Guardian, una conversación en la que ha explicado cómo ha sido el proceso de trabajar junto a ella y cómo le ha brindado su apoyo para seguir adelante. "Tiene mucho miedo porque ha sido traicionada muchas veces. Hemos estado sosteniendo su mano durante todo el proceso, asegurándole que todo iba a estar bien".

De la misma manera, ha querido destacar que Britney Spears está completamente centrada en ser feliz y que este tipo de proyectos le pueden devolver la seguridad en sí misma que tan injustamente le fue arrebatada, ya que podrá ver cómo el público todavía la quiere y la sigue admirando. Igualmente, el buen amigo de Diana de Gales se ha declarado fan de la cantante y ha puesto en valor el papel tan relevante que ha tenido en la industria discográfica, señalando que ella marcó un antes y un después con su forma de cantar y bailar que ha servido de inspiración y referente para las generaciones que la han precedido. Por ello, cuando su marido, David Furnish, pensó en ella para hacer esta colaboración Elthon John no dudó ni un segundo en hacerle esta suculenta propuesta sacándola de un retiro laboral de 6 años.

Cabe recordar, que Elton John mantiene una gran amistad con su compañera de profesión, que ha acudido en numerosas ocasiones a sus actos benéficos. No olvidemos, que él se puede llegar a sentir muy identificado con algunos aspectos de la vida de Britney Spears, puesto que, como aparece en su documental Rocketman, también tuvo una infancia y juventud marcadas por su mala relación con sus progenitores. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones del compositor, al igual que todo lo que rodea en los últimos tiempos a la voz de Baby One More Time, está canción no ha estado exenta de controversia. En un intento de boicotear este lanzamiento, y como ya ha pasado en anteriores ocasiones con otros artistas, se produjeron filtraciones del tema a través de las redes sociales.

Este incidente no ha mermado el ánimo de los admiradores de su música que han esperado con ansia el estreno oficial. Un remix de Tiny Dancer, una de las canciones más emblemáticas del cantante y letrista, a la que Brit habría añadido unos versos, al igual que ya hizo Dua Lipa en 2021 con Cold Heart.

