Toda la polémica en torno a la canción de Elton John y Britney Spears

Todo comenzó el pasado 8 de agosto. Elton John colgaba un post paa deleite de sus seguidores. En él podíamos ver una imagen en la que se leía Hold Me Closer; y sobre ella, una rosa y un cohete. No hizo falta mucho más para entender lo que estaba pasando: el cohete es el símbolo del cantante británico (por Rocketman, uno de sus temas más icónicos y el título de la película sobre su vida que se estrenó en 2019); y la rosa, el de Britney Spears. Una colaboración entre ambos músicos se estaba gestando.

Una filtración que posiblemente adelante el lanzamiento

Desde entonces, el público está esperando como agua de mayo a que la canción salga oficialmente. Pero, como en todos los grandes lanzamientos, ha habido filtraciones del tema que se están difundiendo por redes sociales. Frente a quienes tratan así de boicotear la salida de la canción, los fans están pidiendo paciencia y respeto al trabajo de los artistas, ya que esta práctica es una completa ilegalidad. Pero es que también ha habido divergencias con la fecha de lanzamiento. Algunos medios reportaban que sería esta noche, la del 18 al 19 de agosto, cuando podríamos por fin disfrutar de Hold Me Closer, pero de momento no ha sido estrenada. Eso sí, es muy probable que el dueto Elton-Britney, que estaba previsto que viera la luz, en cualquier caso, antes de final de mes, se adelante: habrá que estar atentos.

Pero ¿es Hold Me Closer una canción original o una versión de algún tema de Sir Elton John? Todo apunta a que es un remix de Tiny Dancer, una de las canciones más emblemáticas del cantante y compositor, a la que Brit habría añadido unos versos. De hecho, hold me closer es una de las frases del estribillo, por lo que parece muy probable que vayan por ahí los tiros. Y en cuanto a lo de escoger un tema sobre bailarines, habrá que ver si Brit no le está enviando algún mensaje subliminal a su ex, Kevin Federline, con quien mantiene una guerra abierta desde hace años (recordemos que Kevin era, muchos años atrás, bailarín de Britney). Sea como sea, si hacemos caso de la gente que ha escuchado la canción filtrada, el resultado va a ser espectacular y estamos, seguramente, ante uno de los hits del año. Otra de las sorpresas podría ser la intervención de Taron Egerton, el actor y cantante que dio vida a Elton John en su película biográfica, en el videoclip de la canción. Recientemente se publicaron fotos de Egerton junto a Britney en redes sociales, lo que disparó todo tipo de rumores al respecto.

La mejor manera de apoyar públicamente a Britney

Y es que todo lo que Elton hace lo convierte en oro. Si encima cuenta con Britney, cuyo regreso tanto desean sus fans, el resultado no va a decepcionar a nadie. Libre por fin de la custodia impuesta por la justicia estadounidense y feliz junto a Sam Ashgari, el entrenador con el que se ha casado y tiene emocionantes planes de futuro, la cantante regresa así a la música. Su entorno reconoce, además, que esta vuelta de la mano del autor de Your Song la ha hecho especialmente feliz. Aunque había hecho un parón en su actividad musical, no podía rechazar un dueto así, con un músico de fama y prestigio internacional al que, además, le une una gran amistad. A Britney la hemos visto en más de una ocasión en los premios de la fundación que preside Elton John, quien con esta colaboración muestra públicamente su apoyo a la cantante. No olvidemos que él también tuvo una infancia y juventud marcadas por la pésima relación con sus padres, algo que se ve claramente en Rocketman.

Y mientras llega la salida oficial de Hold Me Closer, Elton John continúa con su gira de despedida. Esta, que arrancó en 2018 y que sufrió un parón debido a una neumonía que padeció el cantante en 2020 lo traerá, ya en mayo de 2023 y en la recta final, a España, en dos conciertos que dará en Barcelona. Esperamos que, para entonces, Britney ya esté en plena forma y pueda dar la sorpresa junto a su amigo en algún escenario.