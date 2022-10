El 'grito' de la madre de Britney Spears para que su hija hable con ella

Los reproches de Britney Spears a su familia no han hecho más que aumentar de intensidad desde el juicio que la enfrentó a su padre por el fin de la tutela legal. Ha pasado un año desde el proceso y han sido constantes los mensajes de decepción en los que la artista ha manifestado el dolor que ha sentido al considerarse desprotegida por quienes más la querían. Su padre Jamie, al que acusa de abuso y manipulación, y su madre Lynne, cómplice, según ella, de una situación que la llevó a tocar fondo, no forman ya parte de su vida, una ruptura que también afecta a sus hermanos Bryan y Jamie Lynn. Un nuevo mensaje de la intérprete precisamente acerca de cuánto sufrió durante los trece años en los que estuvo sometida a tan férreo control ha provocado la inmediata respuesta de su madre que, en un intento de acercarse de nuevo a su hija, le ha pedido perdón de manera pública.

“¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te echo de menos. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona!” escribe Lynne tratando de expresar cómo se ha sentido a lo largo de estos años. “¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! ¡Me disculpo por todo el daño que te haya hecho!” concluye. Una disculpa pública que no es la primera que expresa Lynne, que ya intentó tras la boda de su hija con Sam Asghari (a la que no asistió), suavizar el enfrentamiento con su hija. “Tu boda es de ensueño” le escribió entonces repitiendo que la quiere y que está feliz por ella.

En este nuevo mensaje, Britney se dirige directamente a su familia de nuevo (como ha hecho ya tantas veces), preguntándose cómo puede ser que no fueran conscientes de lo mal que lo estaba pasando. “Podrían al menos hacerse responsables de sus acciones y darse cuenta de que me hicieron daño” apunta. Añade que si le pidieran disculpas de manera sincera la ayudarían a cerrar un capítulo amargo para ella, pero que considera que siguen actuando como si todo hubiera estado bien lo que le demuestra que no la valoran. “Por mucho que les quiera, es algo que seguramente no seré capaz de superar” explica.

Esta petición de perdón espontánea de su madre muestra la voluntad que tiene su familia de arreglar la situación, unas palabras que repitieron también sus hijos, asegurando que quieren encontrarse con ella, en una entrevista televisiva que provocó muchos comentarios. ¿Se reunirá por fin en persona con su madre y sus dos hijos? El tiempo dirá si da el paso en este sentido, aunque esto no solucionaría todos sus frentes abiertos. La situación con su padre Jamie parece más complicada. Después de obtener por fin la libertad legal en el juicio en el que Spears sacó a la luz los episodios más desgarradores de los últimos trece años, la cantante demandó a su progenitor por lo ocurrido esos años. Se enfrenta así Jamie a acusaciones de fraude (asegura Britney que hizo un mal uso de su fortuna) y espionaje (argumenta la artista que seguía todos sus movimientos, atacando así sus derechos fundamentales). Un nuevo proceso legal que vuelve a poner cara a cara a padre e hija, de momento a través de sus abogados aunque quién sabe si tendrán que comparecer en persona.

Britney sigue adelante entre la alegría de su recién estrenada libertad y el disgusto familiar, luces y sombras en una nueva etapa de su vida que comparte con su marido Sam, que ha estado con ella de manera incondicional durante los últimos cinco años y se ha convertido en su refugio y apoyo. Con él quiere volver a ser madre, un deseo que está decidida a llevar a cabo. Lo de volver a la música no lo tiene tan claro, pues aún no ha logrado superar el trauma que le supone volver a coger el micrófono después de haber sido obligada durante años a ensayar sin descanso y a no poder organizar sus espectáculos. Se ha animado a lanzar un single con su amigo Elton John, pero por ahora no parece que tenga en mente grabar un disco.