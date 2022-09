Britney Spears confiesa que su mayor dolor es haberse distanciado de sus hijos: 'Parte de mí ha muerto'

De nuevo han sido sus perfiles sociales el vehículo elegido por Britney Spears para confesar sus emociones. La artista, que ha asegurado que ha rechazado grandes cantidades de dinero para hablar de su vida en televisión, utiliza este medio desde hace semanas para desnudar algunos de los capítulos más difíciles y controvertidos a los que ha tenido que hacer frente. El papel que ha jugado su familia más directa en su vida es a menudo objeto de sus críticas en estos audios (suele colgarlos y luego se arrepiente y los elimina, una práctica que cada vez es más habitual en ella), aunque en el último lo que hace la intérprete es reflejar el dolor más intenso que arrastra consigo: haberse distanciado de sus hijos. Admite que “parte de ella ha muerto” después de que se enfriara su relación con Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, fruto de su relación con el exbailarín Kevin Federline.

“Literalmente no tengo ningún propósito ya. Eran mi alegría, mi todo. No puedo esperar para verles de nuevo, es por lo que estoy viva. De repente, se habían ido” dice la intérprete de 40 años. Recuerda que cuando eran más pequeños, pasaban mucho más tiempo juntos por lo que no entiende cómo han llegado a esta situación actual. La relación con sus hijos lleva varias semanas en el punto de mira, sobre todo tras la entrevista que dieron los adolescentes en televisión en la que se referían a su madre y hablaban, entre otras cosas, de la opinión que tienen sobre su abuelo y la tutela legal que ejerció durante 13 años. “Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo. Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo" dijo Jayden. “Al principio él solo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertirse en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado” opinó el joven sobre la etapa de control que la artista describe como “abusiva”.

A las palabras de Jayden respondió Britney, enfadada por la imagen que tienen sus hijos de lo ocurrido, distorsionada en su opinión. Acusó además a su exmarido de manipular a los niños, a los que no habría visto desde hace meses (no asistieron a su boda). “Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre” apuntó.

¿Volverá a los escenarios?

Se ha referido la intérprete además a las giras que hizo durante la etapa de su tutela legal. En otro mensaje, ya borrado también, cuenta que su equipo contrataba muchas bailarinas, una elección en la que ella no podía opinar y eso la hacía sentirse mal. La cantante asegura que está traumatizada y detalla que durante las giras que hizo antes de la tutela no tenía un cuerpo de baile tan numeroso acompañándola en los conciertos. Que fue después cuando se sintió humillada por esta práctica que le dificulta, así lo asegura, pensar en volver a actuar en directo.

Parece claro a la luz de estas últimas afirmaciones que Britney no tiene intención de guardar silencio durante más tiempo. Tras el final de la tutela el pasado mes de noviembre de 2021, un momento largamente esperado por la artista después de trece años, la artista se ha desnudado (literal y figuradamente) ante sus seguidores. Ha repasado los episodios más dolorosos y complicados de su pasado, describiendo que se sentía atrapada y vertiendo los más duros reproches contra su familia. Ellos son, en sus palabras, responsables de su infelicidad por lo que la reconciliación no deja de alejarse cada vez más. Al menos a sus hijos les ha tendido la mano, un gesto que por ahora no ha tenido con nadie más de su familia.