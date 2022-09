Britney Spears responde a sus hijos, con ataque incluido a su ex Kevin Federline

A través de una publicación en sus perfiles escrita en esta ocasión, Britney Spears ha respondido a las declaraciones de sus hijos que acaban de ver la luz. La intérprete asegura que siempre trató de ser buena madre, pero alude de nuevo a las circunstancias personales que atravesó y asegura que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido. Reitera su amor por ellos y también deja la puerta abierta a un encuentro en persona, en el que puedan hablar de todo. Añade además en este documento varios ataques a su ex Kevin Federline, al que cuestiona como padre y acusa de estar detrás de la entrevista que han concedido sus hijos. La polémica continúa.

"Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehen en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre". Haciéndose eco de la petición que expresa Jayden en esta entrevista que verá la luz en la cadena ITV, dice Britney: "Quizá algún día nos podamos encontrar en persona para hablar".

Abandona Britney su tono conciliador cuando se refiere a su ex, el bailarín Kevin Federline, cuestionando su papel como padre -fue él quien hace unos días filtró unos vídeos en los que se apreciaba la mala relación de la artista y sus hijos, distanciados desde hace meses-. "Ayudé a tu padre que no tuvo trabajo durante quince años" dice, aclarando que, en su opinión, el bailarín no es ejemplo de disciplina. "Comprendo que tuviérais que vivir con vuestro padre mientras yo tenía que interpretar el papel perfecto durante quince años para nada" apunta en referencia a su trabajo y detallando las giras y proyectos musicales que llevó a cabo.

Acusa a su ex de manipular a los adolescentes

"Hice eso por vosotros" añade y vuelve a reiterar su ataque a Kevin Federline, responsable en su opinión de estas declaraciones públicas que han dado los adolescentes. "Es horrible ver la hipocresía de vuestro padre que ataca a los medios y luego os pone a vosotros a hablar de cuestiones personales en ellos". Hace una petición a Preston y Jayden, a quienes dice que recuerden que siempre serán sus hijos. "Si pudiérais parar un momento y ver de dónde venís. Sois mis hijos y siempre lo seréis". Manifiesta su desacuerdo además con el hecho de que sus padres quisieran lo mejor para ella, como señalan los adolescentes en la entrevista, comentando que su comportamiento durante la tutela legal fue el responsable de los problemas de salud mental que atravesó.

De nuevo la intérprete deja claro el alejamiento con su familia y el rencor que todavía tiene hacia ellos, pues considera que no pensaron en su bienestar cuando la pusieron bajo tutela y que tampoco la apoyaron cuando vieron que la situación no la beneficiaba. No asistieron a su boda con Sam Asghari, que ha manifestado su apoyo a esta dura respuesta de su mujer. La pareja ha comenzado una nueva vida en Los Ángeles, en una nueva casa y con muchos planes de futuro, entre ellos, ser padres de nuevo.