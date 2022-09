Britney Spears habla del talento de su hijo Jayden y explica por qué ya no publica imágenes suyas

La polémica entre Britney Spears y la relación con sus hijos -que empezó hace ya casi un mes- continúa. Esta vez, ha sido la cantante quien se ha vuelto a pronunciar después de la carta abierta que publicó tras las declaraciones de Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, en la demoledora entrevista que concedieron a ITV donde rompieron su silencio y hablaron acerca de cómo les ha afectado la difícil situación que ha afrontado la artista los últimos 14 años. Ahora, a través de un video en sus redes sociales, ha explicado por qué hace ya un tiempo que no pública imágenes de sus hijos y ha hecho referencia al talento musical del pequeño, que lleva tocando el piano varios años.

Britney Spears responde a sus hijos, con ataque incluido a su ex Kevin Federline

En el video publicado, la artista posa frente a la cámara con diferentes outfits mientras suena la canción Tiny Dancer de Elton John, con quien ha colaborado recientemente: “El hecho de que vaya a hacer una canción con Elton me produce ganas de llorar, es el músico favorito de mi madre y mio, solíamos escucharlo cuando íbamos de camino a mis clases de baile. Es todo un honor trabajar al lado de esas manos tan prodigiosas” escribe Britney. Después, hace alusión a las dotes musicales de Jayden, quien confesó hace unos días en una entrevista a la cadena ITV que el éxito de su madre le inspiró y que a raíz de eso empezó a interesarse por el piano, viendo la música como una terapia. “Mi hijo bien podría haberle hecho la competencia (a Elton). Tengo tanto contenido de él tocando su música, por que sí, mis hijos son unos genios” continua expresando la cantante. “Es bastante triste que ya no les vea más, la última vez que publique algo sobre él se enfado bastante por lo que, desgraciadamente, ya no puedo compartir imágenes de mi amada familia”, explica.

Nuevo capítulo en el enfrentamiento de Britney y Kevin Federline

La diva del pop también ha hecho referencia al uso de sus redes sociales, lo cual ha sido muy comentado ya que su expareja y padre de sus hijos, Kevin Federline, aseguró que los niños no compartían la forma que tenía su madre de expresarse en las redes. En la entrevista citada anteriormente, Jayden también quiso hablar de este tema dejando claro que debería darse cuenta de cómo afectan algunas fotografías a su familia y que siente que todo lo que publica es para llamar la atención. Ante esto, Spears ha querido pedir perdón a sus hijos pero ha dejado claro que va a seguir usando sus redes sociales: “Aunque en cierto modo me siento mal por cómo les afecta a mis hijos voy a seguir usando estas plataformas. Siento que sintáis que lo hago para llamar la atención, siento la manera en que os afecta”.

Con estos comentarios, la intérprete de Toxic sigue alimentando una polémica que comenzó cuando Federline expuso a la luz los problemas entre madre e hijos, llegando incluso a publicar un video donde aparecen discutiendo. El exbailarín declaró que los niños habían decidido separarse de la intérprete voluntariamente trás la liberación de la tutela de su padre, confirmando también que la decisión de no asistir a la boda con su actual marido, Sam Asghari, había sido totalmente de ellos. La cantante contestó que no había sido fácil criar a los niños en la situación en la que se encontraba, ya que todo lo que hacía era supervisado y no tenía libertad propia. Trás esto la entrevista de Preston y Jayden no ha hecho más que alimentar las llamas del fuego y ha provocado una dura pero emotiva respuesta en forma de carta por parte de la artista, donde expresa el amor que siente hacia ellos y culpa a su ex de coaccionar y manipular a sus hijos. Habra que ver si Britney obtiene respuesta después del último video publica o si, por el contrario, esta polémica llega a su fin.