La policía acude a casa de Britney Spears tras ser alertada por los fans

Sorprendentes e inesperadas son las noticias en torno al último episodio que ha puesto de nuevo en el punto de mira a la cantante Britney Spears. La preocupación de sus fans, alertados por cada movimiento de la intérprete, ha ido en aumento en los últimos meses. Hace solo unos días se la veía en un momento de cierta tensión con su marido Sam Asghari, de 28 años, en un restaurante, como se informó, y ahora la desaparición repentina de sus perfiles en redes sociales les han llevado a tomar medidas drásticas. Los seguidores de la cantante de Toxic llamaron al departamento de policía de Ventura County para que enviaran un agente a su casa a comprobar si se encontraba bien. “Puedo confirmar que hemos recibido llamadas y también que no consideramos que la Britney Spears esté en peligro” dijo un portavoz de las autoridades. No quiso dar sin embargo detalles acerca del número de alertas que recibieron o de si tuvieron contacto directo con la artista. Aseguró dicho portavoz que trataban de mantener la privacidad aunque se trataba de un personaje público.

No es la primera vez que Britney borra sus cuentas y, aunque sus razones no han sido explicadas, una fuente cercana aseguró a Page Six que de vez en cuando necesita hacer un descanso. “Está contenta” detalló dicha fuente, “el silencio puede ser más poderoso que un mensaje lleno de fuerza”. El último mensaje que escribió antes de cancelar su cuenta tocaba diferentes temas y en una de sus frases decía: “Darle todo a alguien a quien quiero solo ha traído dolor a mi corazón”. Las especulaciones acerca del sentido de esta afirmación no tardaron y muchos pensaron que se refería a Sam Asghari, sobre todo después de su reciente discusión pública. El actor respondió de manera inmediata asegurando que no había que confiar en los rumores.

Después de trece años de tutela legal paterna que, según ha dicho en numerosas ocasiones, ha acabado con sus nervios destrozados, Britney trata de recomponer su vida. La que fue bautizada como la princesa del pop ha cortado lazos con su familia, sus padres y hermanos, y ha comenzado de nuevo junto a su marido, con quien se casó el pasado mes de junio. No mantiene tampoco una relación cercana con sus dos hijos, Sean y Jayden, que confesaron en su primera entrevista pública en televisión que lamentan mucho esta situación y que les gustaría reunirse con ella para solucionar las cosas. En esta recién estrenada libertad, los duros mensajes hacia su padre se han multiplicado, aunque en ocasiones los borraba horas después.

Una situación a la que se han acostumbrado quienes la siguen que no pueden evitar manifestar su inquietud por algunas de sus palabras. Además de reconocer el daño que le hicieron esos años de férreo control, ha hablado de la factura psicológica que ha tenido que afrontar. “Lo diré hasta el día que me muera... ¡mi familia arruinó mi vida!” ha repetido en varias ocasiones. Son muchas las inseguridades que ha confesado le provocó su padre, unas vivencias que han generado mucha comprensión entre sus incondicionales pero también una gran inquietud. No es la primera vez que sus publicaciones se llenan de comentarios cuestionando si la cantante se encuentra en su mejor estado anímico.