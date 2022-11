Britney Spears confiesa que sufre un daño en los nervios incurable

Britney Spears adora bailar. La cantante causaba furor con las coreografías que hacía en sus videoclips y conciertos, sin embargo, hace años que la cantante no se sube a un escenario. En su lugar, Britney ha encontrado la mejor forma de seguir haciendo lo que la apasiona y compartirlo con todos sus fans. ¿Cómo? Mediante los vídeos que habitualmente comparte en sus redes sociales, donde la vemos haciendo todo tipo de bailes desde su casa. Estos posts ya se han convertido en una costumbre para ella y, a pesar de que suele recibir comentarios de todo tipo, parece que podrían tener una explicación que va mucho más allá del simple hecho de grabarse mientras baila.

Así lo ha confesado ella misma con un mensaje que ha compartido en su cuenta oficial. Spears ha explicado que sufre un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo y que "no hay cura, excepto Dios, supongo...". "El daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro. Ese daño hace que partes de tu cuerpo se entumezcan", ha contado la cantante, que asegura que por la noche se despierta y siente sus manos "completamente entumecidas".

"Siento como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, suben hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. Da miedo...", reconoce la intérprete de éxitos como Baby one more time, Lucky, Gimme More, Womanizer o Toxic.

En este tiempo en el que ha tenido que enfrentarse a este problema de salud, Britney se ha dado cuenta de algo: "Cuando bailo no siento el dolor". "Es como si mi mente se fuera a un lugar de mi niña interior. Y, aunque ya no me muevo como solía hacerlo, realmente creo que mi fe me ha dado fuerza", dice la artista estadounidense, que ha encontrado en el baile su mejor "medicamente". "Realmente siento que el oxígeno llega a mi cerebro. Mis ojos están más abiertos y puedo aguantar la cabeza correctamente. Estoy mejorando mucho", afirma.

Una montaña rusa de emociones

La princesa del pop, de 40 años, está viviendo un renacer desde que consiguió su ansiada libertad. Britney ha vuelto a tomar las riendas de su vida después de que, tras 13 años, su padre dejara de ser su tutor legal. En estos meses, la cantante ha vivido una verdadera montaña rusa de emociones, ya que ha tenido que enfrentarse al distanciamiento con sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, a los que no ve desde hace tiempo, las fuertes declaraciones de sus padres... pero también ha sentido el cariño de sus fans y el apoyo incondicional de su marido, Sam Asghari, que no se ha separado de ella desde que comenzaron su relación en 2016. La cantante pudo celebrar su boda soñada en su casa de Los Ángeles, en la más estricta intimidad y ante poco más de 100 invitados, entre los que se encontraban amigos como Madonna, Selena Gómez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Donatella Versace, autora del vestido de la novia y también del esmoquin del novio.