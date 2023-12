Amputan una pierna al padre de Britney Spears mientras la cantante se plantea reconciliarse con él

La paz parecía abrirse paso para Britney Spears, pero tres días después de cumplir 42 años y celebrarlo con una fiesta marcada por el acercamiento con parte de su familia, se ha conocido que su padre ha sufrido un importante problema de salud. A Jamie Spears, quien fue el tutor legal de la cantante durante trece años y hasta 2021, le han tenido que amputar una pierna, tal y como avanza TMZ. ¿El motivo? Una infección bacteriana se ha extendido por su cuerpo y no han podido frenar su avance desde que en octubre ingresó en el hospital.

Todas las claves de estilo que aprendimos de Britney Spears o por qué deberíamos darle las gracias

Las siete impactantes revelaciones de Britney Spears en sus memorias

"No está bien. La infección de su pierna era masiva. Se sometió a cinco intervenciones para contenerla, sin éxito. Sus doctores decidieron que la única forma de proceder era con la amputación", han asegurado personas de su entorno al citado medio, añadiendo que fue hace un mes cuando perdió la extremidad. Cabe recordar que Jamie tiene además otros problemas que le han obligado a ponerse en manos de los médicos varias veces a lo largo de este 2023 en Luisiana, donde vive con Jamie Lynn Spears, su hija pequeña.

Al margen de sus dolencias, a Jamie le ha afectado anímicamente la larga batalla legal que ha mantenido con su hija Britney, quien le llevó a los tribunales para recuperar su libertad y dejar de estar tutelada por su progenitor. Ese proceso judicial, que fue además muy mediático y se cerró a favor de la cantante, agrandó la brecha entre ellos y la relación parecía rota para siempre. Pero el tiempo parece haber permitido tener otra perspectiva de la situación y ninguna de las partes descarta reconciliarse.

La intérprete de temas como Womanizer y Oops!... I Did It Again ha reconocido en su círculo más íntimo que echa de menos a su padre y se ha planteado ayudarle económicamente. Por su parte, Jamie también desea reconciliarse con su hija, a la que no guarda rencor. Por el momento, Britney ha dado el primer paso y ha limado asperezas con su madre, Lynne Spears, y su hermano mayor, Bryan. Los dos estuvieron a su lado el pasado fin de semana durante su fiesta de cumpleaños, celebrada en la casa de Cade Hudson, representante de la artista y y uno de sus grandes apoyos. "Estar juntos y poder festejarlo fue un momento realmente agradable para ellos", aseguraban a People desde su entorno.

-Britney Spears cuenta en sus memorias sus sentimientos hacia Jennifer Lopez

La paz va instalándose en la vida de Britney tras la publicación de sus polémicas memorias, The Woman in Me, en las que asegura que los trece años que pasó sometida al control parental fueron los peores de su vida. Recordar esa larga etapa le hace sentir “enferma” y reconoce que "sentir que nunca eres lo suficientemente buena es desgarrador". Además, describía que la situación la hizo sentirse un robot:. "Pasé trece años sintiéndome una sombra de mí misma. No merecía lo que mi familia me hizo".

Su separación

Está siendo un año difícil para la cantante, especialmente en el terreno personal. El pasado mes de agosto se separó de Sam Asghari, con el que llevaba 14 meses de matrimonio y siete de relación que comenzaron cuando sus caminos se cruzaron en el rodaje del videoclip de Slumber Party. Para el proceso alegaron "diferencias irreconciliables" y son varias las ocasiones en las que surgieron los rumores de crisis que lograron superar hasta este verano, cuando todo saltó por los aires tras una fuerte discusión en la que el entrenador personal habría acusado a su esposa. Al margen del final de su historia, durante el tiempo que han compartido juntos, el actor de origen iraní ha sido un gran apoyo para la artista en sus problemas de salud mental y en su lucha por dejar de estar tutelada por su progenitor.

Haz click si quieres ver el documental monográfico sobre Britney Spears, la tercera artista más premiada de todos los tiempos sólo por detrás de Michael Jackson y Whitney Houston. La conocida como "princesa del pop" debutó en 1998 con su primer sencillo ‘Baby one more time’ que la catapultó al número uno. Sin embargo y poco después, una vida personal turbulenta y llena de excesos la llevó a vivir sus horas más bajas. Madre de dos hijos, fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline, Britney se ha convertido a día de hoy en uno de los grandes iconos de la música pop de los 90. ¡No te lo pierdas!