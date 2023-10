'La mujer que soy' ya está a la venta en España Las siete impactantes revelaciones de Britney Spears en sus memorias La intérprete acaba de publicar 'The Woman in Me', un libro de memorias que ha generado mucho revuelo

The Woman in Me es el título con el que Britney Spears está dispuesta a revolucionar el panorama y atraer a una legión de fans a las librerías. Doscientas ochenta y ocho páginas en las que la artista desnuda la verdad de su vida y responde a algunas de las polémicas que la han salpicado en los últimos años. Está lleno el volumen además de impactantes revelaciones y datos hasta ahora desconocidos de la vida de la cantante, marcada por los trece años de tutela paterna y las complicadas relaciones con su familia. Repasamos algunas de las impactantes revelaciones que hace la intérprete en este libro, ya a la venta en Estados Unidos (en España se podrá adquirir el jueves 26 de octubre).

La intrahistoria de su relación con Justin Timberlake

Lo que hasta ahora no se sabía de su relación con Justin Timberlake. Ha desnudado Britney la intrahistoria de su amor con el intérprete, tres años que los convirtieron en una de las parejas más atractivas del star system y los bautizó como “los novios de América”. Ha contado la artista el episodio del embarazo (lo puedes leer aquí) y de los complicados momentos que atravesó entonces, revelando además cómo durante su relación con Timberlake no fue del todo leal. Admite de hecho su desliz con el coreógrafo Wade Robson en 2002 (que fue inspiración para el tema Cry me a river de Justin), que supuso un varapalo en su relación. Ella fue sincera con Justin y le contó que había besado al australiano, que había trabajado con ella en temas como Ops! I did it again y I’m a slave for you.

El final de su noviazgo llegó con un mensaje de texto. “Yo estaba destrozada en Luisiana y él era feliz en Hollywood” señaló Britney. Así lo recuerda también el exdirector de vídeo Chris Applebaum, que trabajaba con la cantante cuando recibió el SMS. “Ella recibió un mensaje que decía: ‘Se acabó’” cuenta. Explica que Britney se quedó en su caravana sentada en el suelo después de leer estas palabras. Fue sin duda una ruptura controvertida que a ella le costó superar (se la vio llorando en diversos programas de televisión en semanas posteriores). Por eso criticó mucho la portada en la que Christina Aguilera aparecía con Timberlake un año después de su separación.

Los tres habían participado en The Mickey Mouse Club de Disney Channel, donde ambas compartían camerino. En aquella entrevista en Rolling Stone, Aguilera comentó que aunque hacía tiempo que se habían separado, todavía seguían manteniendo una cordial relación. Britney cuenta en su libro que no entendió aquellas palabras. “Incluso si no estuvieran tratando de ser crueles, sentí como si estuvieran echando sal en la herida. ¿Por qué fue tan fácil para todos olvidar que yo era un ser humano lo suficientemente vulnerable como para que estos titulares pudieran dejar un moratón?”. Se confesó además celosa por la libertad de la que gozaba Aguilera.

Por qué se rapó el pelo

Ha contado Spears que dado que había estado en el punto de mira durante toda su vida, el hecho de raparse el pelo en 2007 había sido un acto de rebeldía. “Me habían observado mucho mientras crecía. Me habían mirado de arriba abajo, la gente me había dicho lo que pensaba de mi cuerpo desde que era una adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar” dijo. Un año después comenzó la tutela legal de su padre y tuvo que volver a su imagen anterior. “Me hicieron entender que bajo la tutela esos días habían terminado. Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma, acostarme temprano y tomar la medicación que me dijeron” apuntó.

Su tutela la hizo sentir como un robot

Los trece años que pasó sometida al control parental fueron los peores de su vida. Es algo que ha dicho en numerosas ocasiones con crudeza (recordemos sus declaraciones en el proceso judicial que se llevó a cabo al respecto), y que ahora repite. Mirar hacia atrás la hace sentir “enferma”. “Sentir que nunca eres lo suficientemente buena es desgarrador” escribe. El control de su padre a todos los niveles la hizo sentir como un robot. “Pasé trece años sintiéndome una sombra de mí misma. No merecía lo que mi familia me hizo” señala. El control no se extendió solo a sus asuntos profesionales, sino que abarcó sus finanzas y aspectos tan personales como sus gastos, la medicación que debía tomar y sus deseos de ser madre.

Aceptó la tutela por sus hijos

Los años desde 2008 a 2021 fueron su peor etapa. Pero Britney tuvo que aceptar la tutela de su padre por un motivo de mucho peso. En 2006 se había separado del bailarín Kevin Federline, un divorcio traumático pues en el proceso Britney perdió lo que más quería: la custodia de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James. El controvertido comportamiento que derivó en la tutela legal fue también el que ocasionó que los niños pasaran menos tiempo con su madre. Por eso tuvo que ceder, asegura en sus memorias, en los términos de la tutela, para que le dejaran estar con sus dos niños. “Mi libertad a cambio de siestas con mis hijos... era un intercambio que estaba dispuesta a hacer", escribió. Desgarradoras palabras sin duda tras las que asegura que tener hijos fue su sueño: "Formar una familia fue mi sueño hecho realidad. Ser mamá fue mi sueño hecho realidad”.

Fue silenciada cuando quiso exponer su difícil situación

En las páginas de este libro, la cantante apunta a que un canal de televisión (evita dar nombres concretos e identificarlo, aunque The Sun apunta a que fue el canal ITV) la silenció cuando quiso sacar a la luz la complicada situación que atravesaba cuando estaba bajo tutela. “Incluso mencioné la tutela en un programa de entrevistas en 2016, pero de alguna manera esa parte de la entrevista no se emitió”. Esa fue una de las últimas entrevistas que concedió la artista en televisión y, según han detallado algunas personas del público a Daily Mail, ella se refirió a que debido al control legal que ejercía su padre sobre ella no podía tomar ciertas decisiones (ni siquiera sobre su música).

Se está esforzando para reconciliarse con su hermana

Si la relación con su padre Jamie, de 71 años, es nula, la que tiene con el resto de la familia no es tampoco sencilla. La intérprete asegura que “está trabajando para sentir más compasión” hacia Jamie Lynn, de 32 años, con quien está distanciada desde hace años. Son muchas las ocasiones en las que le ha reprochado a su hermana menor (que también fue estrella infantil y fue foco de la polémica por su prematura maternidad) su falta de apoyo en la época en la que estaba bajo control paterno. Incluso, escribe, le dijo que “dejara de luchar” por recuperar su libertad y su vida. “Ella siempre será mi hermana. La amo a ella y a su familia. Estoy trabajando para sentir más compasión que ira hacia ella y todos los que me han herido. No es fácil”.

Asegura que la atención que recibió su hermana menor la dejó a ella en un segundo plano ante sus padres, algo que le dolió mucho. “Recuerdo haber entrado en mi habitación y sentir que nadie me veía. Mi madre, que en algún momento había sido la persona más cercana a mí en el mundo, estaba en otro planeta” escribe.

Estaba aterrada durante su iconica actuación con la serpiente en los MTV VMA

La intérprete ha recordado la entrega de los premios MTV VMA, de 2001, donde subió al escenario con una enorme pitón rodeandole el cuerpo. Emulaba aquel show al sensual baile de Salma Hayek en la película Abierto hasta el amanecer, aunque en el caso de Britney ella lo recuerda con terror. A pesar de que tiene miedo a las serpientes, comentó días antes que iba a utilizar una para su número del tema I’m a slave for you. Todo parecía ir bien hasta que la pitón albina birmana, llamada Banana, se acercó demasiado. “Todo lo que hacía era mirar hacia abajo porque sentí que si miraba hacia arriba y encontraba su mirada, me mataría. En mi cabeza decía: 'Simplemente actúa, sólo usa tus piernas y actúa'", escribe. “Lo que nadie sabe es que mientras cantaba la serpiente acercó su cabeza a mi cara, justo hacia mí y comenzó a silbar”.

