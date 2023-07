¿Te acordabas de que Britney Spears salió con Colin Farrell? Te contamos los detalles

Las memorias de Britney Spears, 41 años, pretenden ser un relato sincero y claro acerca de los momentos, buenos y malos, que ha vivido a lo largo de su vida. La expectación en torno a la verdad de la artista, cuya publicación estaba prevista para finales de este 2023, tendrá sin embargo que calmarse. Y es que parece que los abogados de dos de los “protagonistas” del libro han presentado una petición para revisar lo que se cuenta en las páginas sobre ellos, así que el lanzamiento tendrá que posponerse. Aunque los interesados no se han pronunciado al respecto, ha transcendido que serían Justin Timberlake, 42 años, y Colin Farrell, 47 años, quienes querrían revisar el escrito antes de que viera la luz. Todos recuerdan la historia de amor que unió a Timberlake y Spears cuando eran apenas unas jóvenes estrellas que despuntaban en la alfombras rojas (entre 1999 y 2002), uno de esos primeros amores que marcan una vida. ¿Pero recordabas que a Britney se la había relacionado con el actor irlandés? Te contamos qué pasó.

Britney y Justin salieron primero. Se conocieron en 1992 en el programa Mickey Mouse Club y el amor nació años después, en 1999. La pareja se convirtió entonces en una de las más poderosas de la industria: jóvenes, estrellas que empezaban a hacerse un hueco y con mucho estilo. No hacía falta más. Tres años después sin embargo llegaría la separación, dura a raíz de las declaraciones de Justin sobre su vida íntima y los ataques que dirigió a su ex (se había especulado entonces con una infidelidad de Britney). En 2022 Timberlake pidió perdón a la princesa del pop por lo ocurrido en el pasado, justificando sus comentarios con los ideales de la época.

El 'chico malo' y la princesa del pop

Fue después de este episodio complicado cuando aparece Farrell en la vida de la artista. El actor irlandés conoció a Briney en 2003 en una première y después tuvieron una cita. Él era uno de los "chicos malos" de Hollywood, tenía 27 años entonces y era un seductor nato, y ella, la más deseada de la música. Britney dijo en una entrevista sin embargo que “no había sido nada serio” y que solo se habían besado. Comentarios que pretendían ser inocentes, pero que no habrían sentado bien al actor. Se dice que él le envió una camiseta con el mensaje "estuviste con Colin Farrell y solo te llevaste esta camiseta" para burlarse de ella, motivo por el que su relación no habría prosperado. Otra de las versiones que se cuenta sobre lo ocurrido sitúa a Britney como una chica inocente, entonces tenía 22 años, a la que no habría gustado nada el comportamiento que tuvo Farrell con ella. Este episodio formaría parte de las memorias de la intérprete, que contaría lo que pasó entre ambos.

En el libro Spears está dispuesta a desnudarse por completo. No solo su vida sentimental sino los años de horror que, como ha relatado muchas veces, vivió bajo la tutela paterna forman parte de su historia. Los reproches que ha lanzado sobre su familia han sido duros, aunque el reciente acercamiento que ha tenido con su madre Lynne y su hermana Jamie Lynn podría reescribir el libro. Se comenta que algunas de las páginas serán modificadas para no poner en peligro esta tregua entre Britney y su familia, que en la primera versión no saldría bien parada (ya se ha podido comprobar en los cientos de mensajes que ha escrito la cantante a lo largo de estos años). Su padre Jamie será sin duda otro de los protagonistas del libro, pues la tutela que ejerció sobre su hija a lo largo de 13 años le ha dejado graves secuelas psicológicas como ella misma ha contado. Habrá que esperar aún unos meses para comprobar cómo lo relata y si finalmente aparecen sus ex.