Una bofetada, una denuncia... todos los detalles de la agresión que ha sufrido Britney Spears en Las Vegas

Lo que parecía una velada tranquila para Britney Spears, de 41 años, y su marido Sam Asghari en Las Vegas se torció en cuestión de segundos. La pareja estaba cenando en el restaurante Catch, que se encuentra en el complejo ARIA Resort & Casino en la ciudad, cuando vieron a la superestrella de la NBA Victor Wembanyama, de 19 años. El jugador, que milita en el Spurs, es una de las promesas del baloncesto actual por lo que Britney no habría resistido el impulso de acercarse, como una fan más, para saludarle y hacerse una foto con él (esa era su intención como informa TMZ). Tras tocarle en el hombro para que se diera la vuelta, uno de los miembros de su equipo de seguridad la abofeteó y, se ha dicho, que la artista perdió el equilibrio y cayó al suelo, perdiendo sus gafas.

Aunque parece que el guardaespaldas se disculpó luego con la intérprete, esta ha puesto una demanda en la policía, que investigará lo ocurrido. Se ha referido a ello además en sus perfiles sociales. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me ocurrió anoche”. Explica que, aunque reconoció al deportista en el hall del hotel, no fue hasta después de un rato cuando decidió acercarse para felicitarle por su éxito. Como había mucho ruido le tocó en el hombro, cuenta. Asegura que está al tanto de las declaraciones que hizo luego el deportista en las que dijo que le había agarrado, lo que no es cierto.

"Su guardaespaldas entonces me dio con la mano en la cara sin mirarme, frente a una multitud. Mis gafas se cayeron y casi me deja sin sentido” explicó. La vocalista de Ups! I did it again asegura que comprende que lo que es que la gente te rodee continuamente, pero que nunca hay que resolverlo con violencia. “Esa noche se me acercó un grupo de unas 20 personas y mi equipo de seguridad no le pegó a nadie”. Añadió que hacer público este episodio es “muy embarazoso”, pero que quienes están en el foco público tienen que dar ejemplo para que se trate a la gente con respeto. “La violencia física ocurre mucho en este mundo. Casi siempre en privado. Me solidarizo con las víctimas, mi corazón está con vosotros” concluye, apuntando que todavía no ha recibido una disculpa pública.

La respuesta del jugador implicado

El marido de Britney, Sam Asghari, de 29 años, ha manifestado también a través de un comunicado que “se opone a todo tipo de violencia, especialmente sin justificación”. “La autodefensa puede ser inevitable, pero la defensa de una mujer, especialmente la mía, no es debatible” comentó. “Mi reacción fue suave considerando lo ocurrido y espero que el hombre en cuestión aprenda la lección y cambie su indiferencia hacia las mujeres”. En un posterior mensaje, aseguró que la responsabilidad corresponde también al jugador, que ha contratado a un guardaespaldas sin haberle examinado exhaustivamente.

El jugador implicado, Victor Wembanyama, ha contado que había muchos fans esperándole en el hotel y que, mientras caminaba, alguien le agarró por detrás. “No vi lo que ocurrió porque estaba caminando y no me paré”. Asegura que no sabe cuánta fuerza utilizó el miembro de su equipo de seguridad, pero sabe que la apartó. “No me paré a mirar, seguí caminando hacia donde iba a cenar”. Explica que cuando le contaron que era Britney quien le había parado no se lo creía pues nunca se giró para mirarla. Las autoridades están investigando lo ocurrido después de la demanda interpuesta por Spears.