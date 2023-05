Britney Spears lleva más de un año sin ver a sus hijos y este es el motivo

Britney Spears no ha visto a sus hijos en "más de un año" después de que ellos no estuviesen de acuerdo con el conflictivo y provocador comportamiento de la cantante en redes sociales. Sean Preston, de 17 años, y Jayden James, de 16, rompieron su silencio y contaron su verdad sobre lo complicado que ha sido crecer en el punto de mira por los continuos problemas a los que se ha enfrentado la princesa del pop. “A finales del verano [2022], las tensiones empeoraron tanto que los niños ni siquiera respondían a sus mensajes de texto. Y estaba furiosa", afirmó la productora de TMZ Katie Hayes en el documental Britney Spears: El precio de la libertad.

Una fuente ha asegurado en Page Six que la última vez que la cantante de Toxic vio a sus hijos adoslecentes fue "a principios de 2022", antes de su boda con Sam Asghari, celebrada el 9 de junio de 2022, a la que ni siquiera los adolescentes asisteron. El conflicto aumentó a raíz de que los jóvenes hablase abiertamente de la relación con su madre, que no era todo lo buena que había señalado Britney. Sean y Jaden revelan cómo les ha afectado crecer con una madre tan popular y la opinión que tienen ellos de sus abuelos, a quienes la cantante acusó de conspiración y de abuso.

-Britney Spears confiesa que su mayor dolor es haberse distanciado de sus hijos: 'Parte de mí ha muerto'

"Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor. No creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por eso", reveló Jayden, el hijo menor de la intérprete, que añadió lo importante que ha sido para ellos apoyarse el uno en el otro. "Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente", confesó.

Jayden admitió que su relación con Britney no era mala, "llevará tiempo y esfuerzo repararla. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo, señaló el joven. "Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo", fueron las palabras que dedicó a su madre.

La respuesta de Britney a sus hijos no tardó en llegar. La cantante de Ops I did it again lamentó escuchar esas palabras de su hijo pequeño. "Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre", señaló Spears en septiembre de 2022.

En cuanto a la tutela legal bajo la que estuvo sometida Britney Spears por su padre durante trece años, a la que ella definió como estar en prisión, Jayden también tuvo su parecer: "Al principio él solo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertirse en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado. Probablemente mi madre estaba enfadada por esta situación que se alargaba demasiado y, personalmente, creo que así fue. Debería haberse tomado un respiro y descansar", contaba y aseguraba que su abuelo no merece el odio que recibe en los medios. "Le quiero, con todo mi corazón. Solo estaba intentando ser padre".

Sean Preston y Jaden James viven con su padre Kevin Federline y su mujer, Victoria Prince, los hijos que el matrimonio tienen en común, Jordan, de 11, y Peyton, de 9, así como los hijos mayores del bailarín, Kori, de 20 años, y Kaleb, de 18, nacidos de su relación con la actriz Shar Jackson. "Considero este mi lugar seguro. Mi hogar", dijo el menor.

-Todo lo que se sabe de las memorias de Britney Spears, que ya están terminadas