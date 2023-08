El motivo por el que Christina Aguilera se sintió excluida del icónico beso de Madonna a ella y a Britney Spears hace dos décadas

Veinte años han pasado desde que la mítica gala de los MTV Video Music Awards regalara al mundo uno de los instantes más icónicos de la cultura pop del siglo a cargo de Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott. Las cuatro artistas fueron las estrellas elegidas para la apertura de la ceremonia musical con una actuación que dejó un momento para la posteridad: el apasionado beso que la reina del pop propinó en los labios a las dos primeras, que lucían para el vibrante show dos sensuales vestidos de novia. Pero aquel histórico episodio, imborrable, eléctrico, viral y mayúsculo para el gran público, no fue tan dulce para todas sus protagonistas, pues tal y como Xtina reconoció pasados los años, se sintó excluida por parte del equipo de realización de la gala y de los medios de comunicación después.

Las tres divas de la canción, a las que más tarde de unió Elliott para entonar Like a Virgin, acapararon infinidad de titulares alrededor de todo el mundo un 28 de agosto como hoy hace ya veinte años. Dos décadas en las que su número continúa acumulando visitas y repercusión, pues reunía todos los componentes para generar una dosis de morbo desorbitado: la magnitud de las figuras que se subían al escenario, la supuesta rivalidad entre Britney y Xtina, a quien en un principio iba a sustituir Jennifer López pero no pudo ser por motivos de agenda, desde que iniciaron sus carreras como solistas y el secreto mejor guardado, el beso que ideó Madonna hacia sus 'novias'. Aquel impactante instante fue ensayado, preparado y medido al milímetro, pero lo que Xtina no se imaginó entonces es lo que terminaría sucediendo.

Transcurrido más de la mitad del tiempo del espectáculo, en el que las artistas descendían por un pastel de bodas, la intérprete de Material Girl besó en los labios a Britney y segundos más tarde hizo lo propio con Xtina. Sin embargo, el ósculo a la signataria de Toxic centró todas las miradas y las cámaras cortaron la mayor parte del de Madonna a la de Staten Island, un gesto que no gustó en absoluto a Xtina, quien lo consideró un desaire "muy extraño". ¿Por que motivo ocurrió esto? La vocalista habló de ello en 2018 durante una entrevista concedida a Andy Cohen para SiriusXM: "¿Sabes por qué cortaron? Cortaron para ver la reacción -de Justin Timberlake-", expresó, haciendo referencia al cantante, que había sido pareja de Britney hasta el año anterior y que se encontraba entre el público.

La cantante de Dirrty habló de que al ser expareja, el hecho de que enfocaran a un ojiplático Justin "fue solo un golpe bajo", un desafortunado detalle por parte de la organización que le salpicó a ella y que cobró todavía más gravedad a la mañana siguiente, cuando vio que los medios hablaban del beso entre Madonna y Britney, en lugar de mencionar a las tres: "Definitivamente, vi el periódico al día siguiente y pensé 'bueno, supongo que me dejaron fuera de eso'", reflexionó visiblemente dolida.

Aquella decisión por parte del equipo de realización, que se tomó en riguroso directo, privó a los espectadores de ver la totalidad del beso entre Madonna y Xtina, lo que generó un gran disgusto para la cantante y todo su equipo. Precisamente su séquito profesional solicitó que se reeditara la actuación en vídeos posteriores, tal y como reveló Tom Calderone, ex vicepresidente ejecutivo de música y talento, a Rolling Stone, una petición que fue denegada, si bien es cierto que finalmente se filtraron capturas de uno de los ensayos. Por su parte, Van Toffler, presidente de MTV, expresó a la citada publicación el pesar que le generó el mal sabor de boca de Xtina: "A veces, te equivocas y a veces tienes razón, pero creo que la belleza de los VMA fue la combustibilidad. Querías hacerlo divertido y semi-caótico. Eso es lo que hicimos", comentó.

