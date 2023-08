Britney Spears rompe su silencio tras su divorcio de Sam Asghari: 'No podía soportar más dolor' La cantante de 41 años ha lamentado que su familia no la apoye en este momento tan delicado

Britney Spears ha roto su silencio y por primera vez se ha pronunciado sobre el fin de su matrimonio con Sam Asghari, con el que pasó por el altar hace tan solo 14 meses. “Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida. No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor”.

Aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia de desamor ha querido dar más detalles de lo ocurrido, el portal de información estadounidense TMZ apunta a que el bailarín abandonó el hogar conyugal tras mantener una fuerte discusión con la cantante, a quién acusó de haberle sido infiel con un empleado doméstico. El ya citado medio también señala que el entrenador personal que tenía la pareja ha declarado que la vocalista agredió a su exmarido mientras dormía dejándole un ojo morado y marcas en los antebrazos.

Los motivos del divorcio de Britney Spears y Sam Asghari después de meses de matrimonio 'tóxico'

Las primeras palabras de Sam Asghari tras solicitar el divorcio de Britney Spears

De la misma manera, la revista People y la BBC, señalan que Sam Asghari ha solicitado al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que la intérprete de Baby One More Time le pague una manutención conyugal y los honorarios de los abogados. Además, quiere reservar su derecho a modificar las peticiones sobre las propiedades y bienes comunitarios que están reflejados en el acuerdo prenupcial que ambos firmaron en 2022. Dicho contrato expresaba que en caso de terminar su relación el actor no tendría derecho al dinero que la princesa del pop había ganado en los años previos a su matrimonio. Igualmente, su nombre tampoco figuraba en las escrituras de su mansión en Thousand Oaks (California).

La delicada situación personal de Britney Spears

La cantante de 41 años atraviesa un momento complicado y se ha mostrado muy agradecida por todas las muestras de cariño que sus fans incondicionales le están mandando a través de las redes sociales. “De manera telemática he estado recibiendo muchos mensajes que han logrado derretir mi corazón. Muchas gracias”.

Un apoyo que lamenta que su familia no le esté proporcionando. “Me encantaría mostrar cómo me encuentro realmente, mis emociones y mis lágrimas, pero tengo que ocultar mis debilidades sino mi padre mandaría a su ejército de médicos para que me arreglen. Cuando más necesito a los míos, quienes se suponen que te aman incondicionalmente, tengo que ser más fuerte y hacerlo lo mejor que pueda”.

Cabe recordar que Britney Spears ha estado durante más de una década sometida a una férrea tutela legal por parte de su progenitor, James. Este recalcaba que esta medida era más que necesaria para mantener a su hija con vida, ya que piensa que no estaba capacitada para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, la protagonista de Crossroads lo veía como una forma de manipularla y aprovecharse de su trabajo.

Britney Spears lanza por sorpresa un single junto a Will.i.am: todo lo que se sabe de la canción

Una bofetada, una denuncia... todos los detalles de la agresión que ha sufrido Britney Spears en Las Vegas

En la actualidad, no mantiene ningún tipo de relación con su padre aunque sí ha logrado acercar posturas con su madre, Lynne, y con su hermana pequeña, Jamie Lynn. Con quienes no parece que la situación haya mejorado es con sus dos hijos adolescentes: Sean Preston (17) y Jayden James (16), nacidos de su matrimonio con Kevin Federline. Los jóvenes, que recientemente se han mudado a Hawai con su padre, explicaron en una entrevista en televisión que hace meses que no sabían nada de la cantante.