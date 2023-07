Britney Spears lanza por sorpresa un single junto a Will.i.am: todo lo que se sabe de la canción

Un regreso por todo lo alto. “Este verano está a punto de subir la temperatura” ha escrito el artista Will.i.am sobre el single que estrena hoy martes. Una canción que solo con su nombre ya genera bastante expectación (recordemos que los temas que lanza el componente de Black Eyed Peas se convierten en éxito instantáneo). En este caso además se une a una de las voces más esperadas en el panorama musical, una cantante que hace años que no sube a un escenario (desde 2018) y que ha sorprendido a sus seguidores con este nuevo proyecto. Se trata de Britney Spears cuya última canción vio la luz hace un año en un dúo con Elton John.

Britney Spears, ilusiones cumplidas y grandes decepciones un año después de recuperar su libertad

El anuncio de este single, titulado Mind Your Business, ha causado un auténtico revuelo con apenas unas notas en las que se avanza el ritmo que marcará este tema. Sonidos electrónicos y sobre todo bailables, que son los que siempre han caracterizado el estilo de Will.i.am. Ambos han mostrado este aperitivo que estará disponible dentro de unas horas, generando una auténtica revolución. Se trata de la segunda colaboración de los artistas tras Scream & Shout, canción que lanzaron en 2012. El regreso de Britney Spears al panorama musical parece tímido por la cadencia con la que está estrenando canciones, aunque su unión con este exitoso intérprete promete. Y mucho.

Hace un año, en verano de 2022, colaboró con Elton John en Hold me closer. Esta canción, un remix de Tiny Dancer, tema emblemático del cantante y compositor al que Britney añadió un par de versos, llegaba tras seis años de silencio discográfico. Esperó Spears a que el juez le diera la razón y pusiera fin a la tutela legal que ejercía su padre sobre ella desde hacía 13 años antes de volver a grabar su voz. Era un paso más en una nueva vida que va sumando, no sin dificultad, pasos hacia adelante. Sin duda uno de los más importantes es este retorno a los mercados, aunque no es el único.

En las últimas semanas, la intérprete está reparando las relaciones familiares que hace años había roto. Los reproches lanzados contra su madre Lynn y su hermana Jamie Lynn fueron duros y airados, sobre todo mientras se desarrollaba el proceso legal contra su padre. Parece sin embargo que el ánimo de Britney se ha calmado, por lo que ya se ha reunido con su madre y también con su hermana. El camino a la reconciliación no ha alcanzado de momento a su padre, al menos no ha transcendido. Está a punto Britney de contar su verdad, lo bueno y lo malo, en una biografía cuya publicación está prevista para el próximo otoño, un libro en el que desnudará su vida y esos sentimientos que tantas veces ha compartido con sus seguidores.

La última vez que lo hizo fue hace unos días a través de diversas publicaciones en sus perfiles sociales en las que manifestaba su impotencia tras el último incidente en el que se vio involucrada. El guardaespaldas de un joven jugador de baloncesto no la reconoció cuando ella se acercó a la estrella y la apartó de una bofetada. La artista no solo denunció la agresión a las autoridades sino que lamentó el comportamiento del personal de seguridad. El altercado ha convertido a Britney en protagonista estos días de cientos de titulares que ahora se fijan en su emocionante regreso a las listas de éxitos.