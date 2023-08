Los motivos del divorcio de Britney Spears y Sam Asghari después de meses de matrimonio 'tóxico'

Britney Spears no parece molesta después de que su marido Sam Asghari haya pedido el divorcio. Desde que se conociera la noticia, la cantante del pop ha hecho caso omiso a su separación y ha publicado un post anunciando que planea comprarse un caballo. "Con tantas opciones es un poco difícil. Un caballo llamado Sophie y otro Roar. ¡¡¡No puedo decidirme!!!", señala mientras aparece sonriente montada a caballo en la playa.

-Britney Spears blindó su fortuna antes de su boda con Sam Asghari

Apenas unas horas antes de su publicación, la noticia de la separación entre la cantante y el actor, modelo y entrenador personal de origen iraní corría como la pólvora. Según varias fuentes consultadas por People, los problemas entre la pareja venían desde hace tiempo. Britney Spears y Sam Asghari llevaban luchando durante meses en su matrimonio. "Ha sido una relación muy tóxica entre ellos durante mucho tiempo", dice una fuente de la pareja, que comenzó a salir a finales de 2016 y se dio el sí, quiero en junio de 2022. "Su matrimonio ha estado en peligro durante meses", dice una fuente de Spears. "Ha habido un drama constante. Es triste. Un divorcio sería devastador para Britney", señala una fuente del entorno de la artista estadounidense.

-Britney Spears y Sam Asghari, ¿en crisis? Estas son las imágenes que han desatado los rumores

TMZ fue el primero en informar que la estrella del pop, de 41 años, y el modelo y actor, de 29, se habían separado después de catorce meses de matrimonio y confirmaba la noticia People a través de sus fuentes. Según TMZ, la ruptura se habría producido hace una semana cuando ambos tuvieron una gran pelea en la que Asghari habría "acusado" a la cantante de haberle sido infiel.

De momento ni los propios protagonistas ni sus representantes se han pronunciado acerca de la separación. A principios de este año, surgieron rumores de que la pareja estaba teniendo problemas en su matrimonio cuando ambos fueron fotografiados sin sus alianzas de boda y ella se marchó con su manager y amigo Cade Hudson. Un portavoz de Asghari quiso acabar con los rumores en marzo, alegando que Asghari no llevaba su anillo porque estaba rodando una película y no podía llevarlo por exigencias del guión.

La intérprete de Oops I Did it Again y el actor de origen iraní comenzaron a salir en 2016 después de conocerse en el rodaje del vídeo musical Slumber Party de Spears. Asghari le pidió matrimonio a Britney en septiembre de 2021, y se casaron el 9 de junio de 2022 en una boda en Los Ángeles, publicada en exclusiva por HELLO!, que contó con numerosas estrellas, incluidas Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez.

Al principio de su relación, Asghari era una "roca" para Spears durante su cruenta batalla legal para librarse de la tutela de su padre, contó una fuente a People. "Ella se apoya en él para todo. Él trabaja y tiene su propia vida también, pero está todo lo que puede", dijo entonces la citada fuente. "Siempre he querido nada más que lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece", dijo el que pronto se convertirá en su tercer exmarido. Spears ha estado casada en tres ocasiones. El 3 de enero de 2004 celebró una boda express en Las Vegas con un amigo de la infancia Jason Alexander, aunque su matrimonio duró apenas 55 horas. Ese mismo año, el 6 de octubre de 2004, se casó con el bailarín Kevin Federline, de quien se separó en primavera de 2007 y tuvo dos hijos, Jayden, de 17 años, y Sean, de 16, con los que apenas Britney tiene relación.