Christina Aguilera presume de su hija Summer Rain, de 9 años, sobre el escenario

"Juro que si no la hubiera llamado Summer Rain (lluvia de verano), la habría llamado Joy (alegría), porque ella simplemente es felicidad y tiene la capacidad de iluminar una habitación con su brillo”. Con estas palabras Christina Aguilera definía en 2016 a su hija Summer, quien por aquel entonces tenía 3 años. Ahora que la pequeña acaba de cumplir nueve su madre ha querido rendirle el mejor de los homenajes presumiendo de ella durante uno de sus conciertos.

- El comentario de Britney Spears con el que ha resucitado su antigua rivalidad con Christina Aguilera

- ¿Por qué estas fotos de Christina Aguilera han causado tanto revuelo?

Ocurrió el pasado 10 de agosto en Israel, aunque no ha sido hasta ahora cuando la intérprete de Genie in a Bottle ha compartido un carrusel de imágenes en el que muestra cómo la niña de sus ojos logró hacerse con el escenario a pesar de su gran timidez. "Feliz noveno cumpleaños a nuestra dulce Summer Rain", escribió la cantante junto a las fotografías. "Hoy pienso en lo rápido que ha pasado el tiempo. Estos nueve años han estado llenos de amor sin límites, abrazos conmovedores, quedarse despierto hasta tarde, aventuras en Disney y finalmente la alegría de estar a tu lado en el escenario", añade la artista.

Summer, quien vistió para su puesta en escena un divertido look compuesto por unos pantalones cortos negros y una camiseta negra con la foto de Aguilera, parece haber heredado la pasión por la música de su madre, aunque no como cantante, sino como batería, tal y como ha mostrado la propia artista. "Todos los días, agradezco al universo el privilegio de ser tu mamá, un papel que representa mi mayor logro", escribió Christina en el pie de foto. “Ser testigo de la extraordinaria joven en la que te estás convirtiendo me llena de un inmenso orgullo. ¡Mami te quiere mucho!" termina diciendo la intérprete de Dirrty.

Además de Summer, nacida de su relación de más de una década junto a su Matt Rutler, Aguilera es también madre de un niño, Max Liron, de 15 años, fruto de anterior matrimonio con el productor musical Jordan Bratman .