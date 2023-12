La espectacular fiesta de Christina Aguilera por su 43 cumpleaños al lado de su hija Summer Rain, de 9

Loading the player...

Christina Aguilera acaba de cumplir 43 años y lo ha hecho en la ciudad de Las Vegas. Ha sido en uno de sus majestuosos hoteles, el 'Venetian Resort' donde la estrella internacional ha sido sorprendida por sus amigos con una bonita fiesta en la que no han faltado los globos de colores, una actuación dedicada y una enorme tarta y pasteles. En definitiva, todos los ingrediente para que su hija, Summer Rain, de 9 años, se haya emocionado tanto o más todavía que su célebre mamá. La intérprete de Genie in a Bottle es madre Max, de 15 años (fruto de su primer matrimonio con el ejecutivo musical Jom Bratman) y la pequeña Summer Rain, de su actual pareja, el músico Matt Rutler. ¿Quieres ver las imágenes de la fiesta? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Christina Aguilera presume de su hija Summer Rain, de 9 años, sobre el escenario

El motivo por el que Christina Aguilera se sintió excluida del icónico beso de Madonna a ella y a Britney Spears hace dos décadas