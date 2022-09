El comentario de Britney Spears con el que ha resucitado su antigua rivalidad con Christina Aguilera La princesa del pop no ha tardado en matizar sus palabras, que se interpretaron como un ataque a Aguilera que no gustó nada a los fans

En las últimas semanas ninguna de sus palabras pasa desapercibida. Todo lo que dice Britney Spears es objeto de debate y comentario entre sus fans que, si bien la han apoyado incondicionalmente en su lucha por librarse de la tutela paterna, se han visto esta semana entre la espada y la pared. Ha sido a causa de la mención que ha hecho Britney acerca de Christina Aguilera, algo que no ha gustado nada a una parte de sus seguidores (parece que tampoco a la propia Aguilera que, se ha informado, habría dejado de seguirla en redes). La nueva tormenta se desató cuando Britney confesó las inseguridades que tiene tras haber estado tantos años bajo tutela legal, quejándose de la poca libertad que tenía entonces cuando no podía ni elegir su cuerpo de baile. “Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos… mis bailarinas… quiero decir, si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña...”, palabras que se han interpretado como una insinuación de que quienes trabajaban con Aguilera no eran delgadas. La cita que añade en la imagen no ayuda a suavizar el comentario: “Descubrí que no solo había una forma de lucir delgada: salir con gente gorda”.

Ante la avalancha de críticas, Britney se ha visto obligada a matizar sus palabras. De hecho en las últimas semanas es para ella una práctica habitual estallar con mensajes muy críticos de los que luego se arrepiente o elimina. En esta ocasión ha señalado que “de ningún modo está criticando el hermoso cuerpo de Christina”. “Me inspiró su espectáculo, es una hermosa mujer… gracias por inspirarme. Para ser honesta, no estoy tratando de criticar a nadie. Lo que publiqué es sobre las inseguridades con las que lidio todo el tiempo, resultado de cómo mis padres y los medios me han tratado… Nunca avergonzaría intencionadamente a nadie porque sé lo que se siente. Lucho con esto por lo que siento acerca de mí misma, no porque odie como piensa la gente. Siento que mi familia sabía que yo era insegura y la gente estaba tratando de alimentar intencionadamente esta inseguridad al no dejarme elegir a las personas que estaban conmigo en el escenario. Agradezco que todos sean comprensivos mientras descubro esta nueva vida que estoy viviendo”, explicó. Este nuevo mensaje ha sido muy aplaudido por sus seguidores que la tranquilizan asegurando que para sus verdaderos fans no hubo ningún malentendido.

Siempre se dijo que la relación entre Christina Aguilera y Britney Spears estaba marcada por cierta tensión. Ambas son dos de las artistas más reconocidas del pop de los 90, nacieron como estrellas infantiles en el Club Disney y pronto saltaron al panorama musical con carreras paralelas. Las comparaciones fueron inevitables en una etapa en la que ambas competían por hacerse un hueco en un estilo pop muy similar en el que la unión de voz y baile era acierto seguro. Las dos mostraban una imagen rebelde, ocupaban las portadas de las mismas revistas y generaban una auténtica devoción con su aparente inocencia, que disfrazaba sin embargo un estilo descarado y sensual. El reto para ambas era ver quién era más provocativa con sus vídeos y sus canciones, quién se quedaba con el mayor número de fans y conquistaba más premios.

En una ocasión Christina contó que su encuentro con Spears en la actuación que hicieron ambas junto a Madonna (imposible olvidar el beso que le dio a cada una la diva para finalizar el número) había sido un tanto incómoda. “Cada vez que intentaba entablar conversación con ella... bueno, digamos que parecía nerviosa todo el tiempo. Me parecía una niña pequeña perdida, alguien que necesita desesperadamente que la guíen”. Britney replicó: “¿Una niña perdida? Creo que es más bien al revés. No me puedo creer que haya dicho eso sobre mí”. Dijo que Christina había tratado de besarla: “Le dije 'me alegro de verte' y ella respondió 'no estás siendo auténtica'. ¿Cuál es tu definición de 'auténtica', Christina? Ha sido maleducada conmigo demasiadas veces” (un episodio recogido por Vanity Fair).

En 2021 Britney volvió a cuestionar a la intérprete después de que esta se negara a responder una pregunta sobre ella en la alfombra roja de los Grammy latinos. Spears luchaba por librarse de la tutela legal, asunto sobre el que preguntaron a Aguilera, que ya había manifestado su apoyo públicamente. Esta responde sin embargo que no va a hablar del tema, pero que “se alegra por ella”, algo que a Britney no le sentó muy bien. “Amo y adoro a todos los que me apoyaron… ¡pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira!” le reprochó. “Trece años en un sistema corrupto y abusivo, y aún así ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente? ¡Yo soy la que pasó por eso! Todos los que me apoyaron que hablaron y me respaldaron, gracias... ¡sí, sí que importo!” dijo.

Christina Aguilera se ha referido en alguna ocasión a la mala relación que se les atribuía, asegurando por ejemplo en 2018 que le gustaría retomar el contacto con Britney. También contó que sufría cuando a ella se la tachaba de mala, para poner a Britney como la buena. "Me hicieron mucho daño aquellos anuncios en MTV poniendo a Britney como una buena chica y a mí como la mala. Si eres recatada e inocente, todo está bien. Pero si decides ser tú misma, entonces eres problemática” dijo en el citado año.

Britney ha hecho estos días además diversos comentarios acerca de sus hijos, con los que trata de acercar posturas en medio de un distanciamiento que ya dura varios meses. Ha reconocido que esta situación le provoca mucho dolor y responsabiliza a su exmarido de que los adolescentes no comprendan la situación en la que se encuentra tras el trauma de la tutela. Una de sus últimas publicaciones se la dedica a ambos, felicitándoles por su cumpleaños y mostrando unas imágenes con ellos que tomó hace varios meses.