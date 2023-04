Chiara Ferragni desvela quién era (y es) su referente de estilo: ¡Christina Aguilera!

Todos hemos tenido alguna vez un referente de estilo que con el paso del tiempo no nos hemos sentimos para nada identificados. Algo parecido le ocurren a las celebridades, que aunque marquen tendencia allá por donde pasan, también han tenido (y tienen) esos ejemplos a los que seguirle la pista. La última en desvelar uno de sus secretos mejores guardados ha sido Chiara Ferragni, la reina de las plataformas, que ha sacado del baúl de los recuerdos una imagen de lo más inesperada. ¿Adivinas quién era su crush FASHION?

Aunque ahora se haya cortado el pelo demostrando lo bien que sienta el corte bob y nos hace replantearnos pedir cita en el salón de belleza, tiempo atrás prefería otro tipo de peinado y complementos. Y no hablamos de la melena larga y rubia que ha lucido hasta hace un par de semanas, sino de uno que seguramente luciste cuando eras adolescente. Acostumbradas a verla publicar continuamente contenido nuevo y ser una de las usuarias más activas de Instagram, sus casi 30 millones de seguidores no esperaban que la italiana compartiera un recuerdo de lo más divertido y privado que ha acaparado toda nuestra atención. Porque no se trata ni de un look nuevo ni de una retrato familiar ideal, más bien de un flashback al pasado...

A principios de los 2000 había dos equipos, quien adoraba a Madonna o a Christina Aguilera, y Chiara era de éste último."Me muero con esta foto mía a los 15 años en República Dominicana tratando de parecerme a Christina Aguilera" explica bajo risas. Así lo ha confesado con esta publicación en la que aparece durante un viaje familiar a la República Dominicana con tan solo 15 años, enfundada un bikini azul con dibujos del personaje de Mickey Mouse. Pero el detalle que marca la diferencia es el pañuelo estampado tipo bandana anudado a la cabeza, el collar surfero y toda la melena con pequeñas trencitas decoradas con cuentas de colores.

Una tendencia beauty que aterrizó muy fuerte hace más de una década y como bien vemos, conquistó a la que hoy es la reina de las influencers. Y como gran seguidora de la artista neoyoquina que marcó para siempre la industria musical, para la pasada fiesta de Halloween que celebró con sus amigos en Milán, Chiara no dudó en recrear uno de sus looks icónicos que llevó en los premios MTV de 2002, desde la melena bicolor con trenzas, a los pantalones de piel con aberturas.