Chiara Ferragni se adelanta al verano con el bikini metalizado que será supertendencia

Las prendas metalizadas -con los pantalones en a la cabeza- han protagonizado los mejores looks tanto dentro como fuera de las pasarelas. Desde su inspiración festiva la temporada pasada en propuestas como las de Roberto Diz, Valentino o Jorge Vázquez, hasta los looks más rompedores vistos en Laquan Smith, Alberta Ferretti o DSquared2. Y no solo eso, también han reinado en el street style de la mano de las que más saben de moda. Pues bien, ahora la fiebre por este tejido brillante ha calado tan hondo que hasta ha conquistado la ropa de baño. Sí, bikinis y bañadores metalizados y en todos los tonos posibles, serán la tendencia que llene todas las playas cuando llegue el verano. ¿Cómo lo sabemos? Porque Chiara Ferragni se ha adelantado a él luciendo uno en color rosa muy brillante.

Chiara Ferragni pasa de un look colegial a uno de inspiración dosmilera ¡en tiempo récord!

La influencer italiana sigue de viaje por África con sus amigos y en estas vacaciones en las que ha tenido tiempo para ver todo tipo de animales salvajes, también ha dejado un hueco para disfrutar de una piscina de lo más especial. En medio de la naturaleza, con elefantes alrededor y rodeada de un paisaje increíble, Chiara Ferragni se ha dado el primer chapuzón de la temporada y lo ha hecho luciendo uno de los bikinis de su firma, Chiara Ferragni brand. Un modelo en rosa metalizado, con diseño de triángulo en la parte de arriba y con un corazón con el característico logo de la marca, un ojo abierto con pestañas infinitas.

Chiara Ferragni y los 'crop top': crónica de un idilio en nueve looks de primavera

Como sabemos que estás deseando hacerte con su bikini, debes de saber que aún no está disponible en su página web, así que si lo que necesitas es renovar tus prendas de baño de cara a Semana Santa para poder incluirlas en tu maleta, puedes comprarte alternativas muy bonitas fieles a esta tendencia, como los bañadores que proponen en Oysho o los bikinis de Bershka. Una opción de firmas españolas con las que llenar tu maleta y hacer que la espera para el lanzamento del que lleva Chiara, se haga más llevadera.