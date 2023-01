La firma de joyas española que conquista a las hermanas Hadid, Hailey Bieber y Chiara Ferragni

Apostar por productos elaborados con buenos materiales, que sean sostenibles y que aúnen diseño, precio y calidad, no es tan fácil. Sin embargo, cada vez son más las firmas que apuestan por estos pilares y los tienen como razón fundamental de su marca. Y no hablamos solo de reconocidos diseñadores, porque el made in Spain (más allá de Loewe, Manolo Blahnik o Balenciaga) está más en auge que nunca, también entre las celebrities internacionales. Así, la última en sumarse a esta fiebre por lo español, y más en concreto, por PdPaola, ha sido Hailey Bieber, que ha escogido unos pendientes para promocionar sus nuevos cosméticos. Pero, ¿qué tiene esta firma de joyería que gusta tanto fuera de nuestras fronteras?

Las firmas de accesorios españolas que han conquistado a las 'celebrities' internacionales

Su creadora Paola Sasplugas, nos cuenta que "el secreto está en que nos mueve el objetivo de crear piezas que te permitan expresar a tu manera toda tu autenticidad y por eso son muchas las celebrities que los utilizan". Diseños atemporales en oro o plata y personalizables. Así son las joyitas que lanzan cada temporada desde que Paola y su hermano Humbert se juntaran en 2014 para crear esta firma que ya puede presumir de haber conquistado a muchas de las modelos más importantes de la Generación Z, como las hermanas Hadid, Taylor Hill o Elsa Hosk, pero también de haberse colado entre los imprescindibles de Eva Longoria, Chiara Ferragni, Zoe Saldaña o Vanessa Hudgens. Su esencia, basada en el diseño y una creatividad única, sumado a la producción local, han hecho que su comunidad le sea cada día más fiel.

Joyas españolas y vestida a juego con su hija: el estilo de Chiara Ferragni en Ibiza

Una comunidad que crece más cada día y se expande tanto internacionalmente (acaban de abrir su primera tienda en Londres), que resultaría muy normal que a la firma se le escapara quién lleva qué. Sin embargo, tal y como nos cuenta Paola Sasplugas, "el equipo de PR tiene una estrecha relación con los estilistas, managers y está en contacto de forma directa con muchas celebrities que les interesa y visten PdPaola". Por eso, no les resultó tan difícil conocer que Hailey Bieber, después de llevar el modelo Aisha en el documental de Justin Bieber, les había escogido de nuevo para lucir sus pendientes King. Y aunque esto ha supuesto una alegría muy grande para la marca, aseguran que les encantaría que Zendaya llevara sus joyas.